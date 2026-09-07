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07 Sep 2026
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Kosova

Gashi nuk tërhiqet nga akuzat ndaj Rashiqit: Për këto punë ka edhe procesverbale

· 2 min lexim

Deputeti i LDK0-së, Arben Gashi i ka reaguar ministrit në detyrë për Komunitete dhe Kthim, Nenad Rashiqi, duke këmbëngulur se ajo që ka deklaruar për ministrin është e vërtetë.

Gashi, përmes një postimi në Facebook, i është drejtuar drejtpërdrejt Rashiqit.

“Rashiq, po ta kushtoj një status të shkurtër. Krejt çka kam thënë është e vërtetë”, ka shkruar Gashi.

Ai më tej pretendon se Rashiq, gjatë një takimi jashtë Kosovës me përfaqësues të organizatave të rëndësishme, kishte folur për rastin e djalit të tij të mitur dhe lëndimin e dorës së tij.

“Vetë ke treguar, në një takim jashtë Kosovës me përfaqësues të organizatave të rëndësishme — nuk po i përmend për hir të konfidencialitetit — për rastin e djalit tënd të mitur dhe lëndimin e dorës së tij”, ka deklaruar Gashi.

Sipas tij, në atë kohë i kishte thënë Rashiqit se integrimi është i mundur.

“Por të përgëzoj që tash e ke kuptuar se ke qenë gabim. Për këto punë ka edhe procesverbale”, ka shkruar ai.

Reagimi vjen pasi të hënën gjatë ditës ministri në detyrë Nenad Rashiq mohoi pretendimet e Gashit, duke i cilësuar akuzat e deputetit si “gënjeshtra banale”. /Telegrafi/

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