Gazeta spanjolle: Kush ishte Miklovan Dakaj, historia e shqiptarit që u gjet i copëtuar në rezervuar!
Zbardhja e vrasjes së shtetasit shqiptar të gjetur i pajetë në një thes në rezervuarin e Casasola-s, në Almogía, ka rikthyer në vëmendje një realitet që po bëhet gjithnjë e më i zakonshëm në Costa del Sol: prania e emrave, historive dhe larjeve të hesapeve të lidhura me krimin e organizuar ndërkombëtar.
Në këtë hartë të errët, ku zhdukjet nuk përfundojnë gjithmonë me një telefonatë dhe trupat e pajetë gjenden me muaj vonesë, një nga rastet që la më shumë pyetje ishte ai i Miklovan Dakajt.Zhvillimet e hetimeve në krime të tjera me shenjë të trafikut të drogës dhe dhunës së organizuar kanë rikthyer në aktualitet një histori që kishte tronditur Marbella-n dhe komunitetin shqiptar.
Sepse para se të bëhej një emër i lidhur me një hetim të hapur në Spanjë dhe Shqipëri, Miklovan Dakaj ishte mbi të gjitha një i zhdukur.
Një burrë që doli nga shtëpia në Marbella pasi tha se do të pinte kafe me një mik dhe nuk u kthye më.
Muaj më vonë, trupi i tij u gjet në Almogía. Dhe rreth figurës së tij filluan të lidhen pjesë që tregonin shumë më tepër se një zhdukje e thjeshtë.
Një emër i njohur në botën kriminale
Sipas informacionit të publikuar dhe dokumentacionit të cituar në mediat shqiptare, Miklovan Dakaj, i identifikuar në disa burime edhe si Miklovan Danaj, ishte me origjinë nga Guri i Zi, Shkodër (Shqipëri).
Në atë mjedis ai njihej edhe me nofkën ‘Keli’, një emër që e vendoste, sipas këtyre burimeve, në radarët e hetuesve si një figurë me peshë në rrjete të lidhura me trafikun e drogës në Europë.
Emri i tij nuk përshkruhej si ai i një ‘ushtari’ të thjeshtë, por si i dikujt me ndikim në një mjedis ku diskrecioni, identitetet e rreme dhe besnikëritë e ndryshueshme janë pjesë e përditshmërisë.
Në fakt, kur trupi i tij u gjet, policia zbuloi dy dokumente identiteti me të dhëna të ndryshme, një detaj që shtoi dyshimet se ai përdorte identitete të rreme ose dokumente për të shmangur kontrollet.
Megjithatë, historia e tij personale nuk kufizohet vetëm te kjo anë kriminale. Familja e përshkruan edhe si një burrë që jetonte në Spanjë me partneren dhe vajzën e tij të vogël.
Në momentin e zhdukjes, ai jetonte në Marbella me bashkëjetuesen e tij dhe me një fëmijë disa muajsh.Në atë jetë familjare bashkëjetonin dy realitete: ai i babait dhe ai i njeriut për të cilin dyshimet për lidhje me rrjete kriminale po rriteshin.
Hera e fundit kur u pa i gjallë
Zhdukja e tij fillon më 12 maj 2025. Atë ditë, sipas familjes, Miklovan kishte qenë me partneren dhe vajzën. Madje kishin bërë edhe vaksinimin e fëmijës dhe kishin ngrënë së bashku jashtë.
Më pas, ai i tha partneres se do të takohej me një mik për një kafe dhe do të kthehej më vonë. Nuk dha shenja shqetësimi. Nuk foli për probleme. Thjesht doli. Dhe nuk u kthye më.
Të nesërmen filluan alarmet. Nuk ishte kthyer, nuk ishte kontaktuar dhe nuk kishte asnjë gjurmë. Partnerja njoftoi familjen dhe u bë denoncimi në autoritetet spanjolle në Marbella. Kështu nisi një periudhë pritjeje dhe heshtjeje që u bë gjithnjë e më e rëndë.Mesazhi që ndryshoi gjithçka
Në raste të tilla, mungesa shpesh është përgjigje. Por në këtë rast pati edhe një mesazh të drejtpërdrejtë. Familja mori një vizitë nga një burrë që erdhi nga Durrësi dhe u tha: ‘Miklovani ka vdekur, mos e kërkoni më’.
Kjo frazë u interpretua si sinjal se pas zhdukjes mund të fshihej një strukturë e organizuar dhe një vendim i marrë më parë për fatin e tij.
Babai i viktimës e denoncoi zyrtarisht zhdukjen edhe në Shkodër. Por hetimet nuk patën përparim të menjëhershëm publik. Për javë të tëra, ai mbeti një i zhdukur në korridorin kriminal që lidh Malagën, Gjibraltarin dhe rrugët e drogës.
Pika e kthesës erdhi kur një trup u gjet në rezervuarin e Casasola-s, në Almogía. Ai ishte brenda një thesi dhe me shenja dhune, duke treguar qartë një vrasje dhe përpjekje për fshehje.
Identifikimi konfirmoi frikën e familjes: i zhdukuri në Marbella ishte i njëjti person.
Sipas Policisë Kombëtare, viktima ishte futur në një kurth dhe ishte thirrur me mashtrim për një takim. Hetimi e lidh ngjarjen me një larje hesapesh në kuadër të trafikut ndërkombëtar të drogës.
Një profil mes dy botëve
Historia e tij tregon një njeri mes dy realitetesh: jetën familjare në Marbella dhe lidhjet e dyshuara me rrjete kriminale shqiptare në Europë.
Nofka ‘Keli’ dhe dokumentet e shumta të identitetit e vendosin në një botë ku lëvizshmëria, fshehja dhe rreziku janë të përhershme.
Kontakti para zhdukjes dhe konteksti i gjerë
Raportimet nga Shqipëria përmendin kontakte me persona të botës kriminale në ditët para zhdukjes.
Kjo e vendos atë në një rreth të rrezikshëm ndërkombëtar.
Rasti i tij nuk është i izoluar, por pjesë e një modeli të njohur në Costa del Sol, ku rrjetet e drogës dhe krimit të organizuar kanë krijuar një terren të fortë operimi.
Një histori që sot kuptohet më qartë
Sot, skema është më e qartë: ai del nga shtëpia, shkon në një takim të rremë, zhduket, familja merr paralajmërime dhe më pas trupi gjendet i fshehur në një rezervuar.
Por mbeten ende shumë pyetje për rolin e tij të saktë dhe konfliktet që çuan në vrasje.
Në fund, historia e Miklovan Dakajt është ajo e një njeriu që doli për një kafe dhe përfundoi në një histori të dhunshme të krimit të organizuar, ku askush nuk zhduket rastësisht dhe ku fundet rrallë kanë kthim./Areacostadelsol.com
