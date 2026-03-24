Gazetari përplaset me ministren e Arsimit të Maqedonisë së Veriut: Ju kemi thënë të merrni përkthyes kur vini në…
Ministrja e Arsimit në Maqedoninë e Veriut, Vesna Janevska, u përplas këtë të hënë me një gazetar gjatë vizitës së saj në Tetovë.
Ky i fundit pyeti Janevskën nëse kishte marrë përkthyes, ndërsa ajo iu përgjigj që nuk i duhet një i tillë në Maqedoni.
“A keni marrë përkthyes zonja ministre? Ju kemi thënë që të merrni përkthyes kur të vini në Tetovë”, iu drejtua gazetari.
“Nuk më duhet. Unë nuk e di kujt i duhet përkthyes në Maqedoni që të flasë gjuhën maqedonase. Tani më lejoni që të flas për atë që kemi ardhur sot”, ishte përgjigja e ministres.
Ky është hera e dytë që Janevska i kërkohet të përdorë përkthyes gjatë vizitave publike. Në rastin e mëparshëm, ajo kishte deklaruar njësoj se në Maqedoni ekziston një gjuhë zyrtare dhe se nuk ka nevojë për përkthyes.
The post Gazetari përplaset me ministren e Arsimit të Maqedonisë së Veriut: Ju kemi thënë të merrni përkthyes kur vini në… appeared first on Sot News | Lajme.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.