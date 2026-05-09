EUR/USD 1.1775 EUR/GBP 0.8649 EUR/CHF 0.9152 EUR/ALL 95.5204 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4017 EUR/TRY 53.4245 EUR/JPY 184.48 EUR/CAD 1.6102
Kronika

Studimi, ushqimi në darkë ndikon në cilësinë e gjumit dhe në atë çfarë duam për mëngjes

· 2 min lexim

Një studim i udhëhequr nga Universiteti i Granadës dhe i publikuar në Revistë Evropiane të Ushqyerjes ka zbuluar se ajo që hamë në darkë mund të ndikojë jo vetëm në cilësinë e gjumit, por edhe në zgjedhjet ushqimore të mëngjesit të ditës tjetër.

Sipas studiuesve, vakti i fundit i ditës nuk shërben vetëm për të mbyllur mbrëmjen, por ndikon drejtpërdrejt në mënyrën si flemë. Nga ana tjetër, cilësia e gjumit ndikon edhe në zakonet ushqimore të mëngjesit, duke krijuar një lidhje të dyanshme mes ushqimit dhe gjumit.

Për studimin u ndoqën për 14 ditë persona obezë, të cilët regjistruan vaktet e tyre, sidomos darkën dhe mëngjesin, ndërsa gjumi monitorohej me pajisje speciale.

Rezultatet treguan se darkat e pasura me kalori, yndyrë, kolesterol, alkool, mish të kuq apo ushqime të skuqura lidhen me gjumë më të dobët. Ndërsa darkat me më shumë karbohidrate, vaj ulliri dhe peshk të yndyrshëm u shoqëruan me cilësi më të mirë gjumi.

Studiuesit zbuluan gjithashtu se gjumi ndikon tek mënyra e të ushqyerit të nesërmen. Personat që flinin keq kishin tendencë të konsumonin më shumë sheqer dhe më pak fibra në mëngjes, ndërsa ata që flinin më gjatë kishin zgjedhje ushqimore më të shëndetshme.

Sipas autorëve, studimi tregon se darka, gjumi dhe mëngjesi janë pjesë e të njëjtit cikël dhe ndryshimet e vogla në njërën prej tyre mund të ndikojnë tek të tjerat. Studiuesit besojnë se këto gjetje mund të ndihmojnë në të ardhmen për strategji më të mira në parandalimin dhe trajtimin e obezitetit.

