George Lombard Jr. dëmtohet: Gjendja e rishtarit të Yankees pas daljes nga ndeshja ndaj Red Sox
New York Yankees njoftuan se rishtari George Lombard Jr. doli nga ndeshja me Boston Red Sox të shtunën për shkak të shqetësimeve në gjuin e djathtë. Ai u duk se u lëndua gjatë kontrollimit të swingut në at-batin e dytë dhe u largua nga loja pas një paraqitjeje 1-for-2 që përfshinte një single.
Siç raporton Bleacher Report, Lombard i tha gazetarëve të dielën se rezultatet e MRI-së treguan se gjuja e tij është në rregull nga ana strukturore dhe ka vetëm pak inflamacion. 21-vjeçari po luante takimin e tij të 23-të në karrierë që nga thirrja në skuadër më 4 gusht; ai figuron si perspektiva numër një e New Yorkut dhe si perspektiva e 14-të më e lartë midis të gjitha skuadrave, sipas MLB Pipeline.
Gjatë kohës së tij me Yankees, Lombard ka pasur disa vështirësi në mbrojtjen e shortstopit, por gjithashtu ka shfaqur momente premtuese në pasqyrën e goditjeve. Aktualisht ai ka mesatare goditjeje .253, me një double, një triple, dy homerun-e dhe gjashtë RBI.
Para thirrjes në skuadrën e madhe, Lombard realizoi gjashtë homerun-e dhe 16 doubles në 56 ndeshje me Triple-A Scranton/Wilkes-Barre, ku regjistroi edhe një OPS prej .845. Në mungesë të tij, José Caballero e zëvendësoi në shortstop dhe mund të marrë më shumë minuta në fushë nëse Lombard të detyrohet të mungojë.
Sipas Bleacher Report, Yankees shpresojnë që lëndimi të mos jetë serioz dhe që Lombard të rikthehet shpejt, pasi skuadra është ende në garë për vendet e postsezonit.
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