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MLB

Mets–Astros në Citi Field, 30 gusht 2026: përbërjet dhe gjendja para ndeshjes

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New York Mets dhe Houston Astros u përballën më 30 gusht 2026 në Citi Field, Flushing, Queens. Për Astros ishte vendosur E. Pecko si nismëtar (0-0, 7.88 ERA), ndërsa Mets nisnin me Z. Thornton (3-4, 2.88 ERA). Përpara ndeshjes, Houston kishte bilancin 68-68, kurse Mets 61-75.

Sipas Bleacher Report, në listën e lëndimeve figurojnë disa emra të rëndësishëm: B. Matthews (qendërfushë) në IL me problem në gju, C. Correa (shortstop) me shqetësim në kyçin e këmbës në IL, J. Polanco (DH) me problemin e kyçit të këmbës në IL, dhe M. Vientos (fushëbardhë) me lëndim në dorë dhe vend në IL për një periudhë më të shkurtër. Po ashtu, raportohet se Correa kishte një kontrolle mjekësore katërmujore dhe ekzistonte mundësia që ai të marrë leje për të nisur sërish vrapimin dhe slidimin në bazat.

Statistikat kryesore të sezonit nxirrnin në pah Y. Álvarez si lider i Astros me 37 homerë, ndërsa për Mets Jonathan Soto shënonte 21 homerë në sezon. Të dy skuadrat po kërkonin stabilitet në pjesën përfundimtare të kampionatit, me Houston që qëndronte afër barazimit të sezonit dhe New York që ndërlidhej me një seri sfidash për të përmirësuar bilancin.

Për përditësime të mëtejshme rreth përbërjeve, gjendjes së lojtarëve dhe statistikat e plota të ndeshjes, shikoni raportimin e Bleacher Report.

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