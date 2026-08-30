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Minnesota Lynx — Atlanta Dream, 30 gusht 2026: ndeshja në Gateway Center Arena

· 1 min lexim

Minnesota Lynx do të presin Atlanta Dream më 30 gusht 2026 në Gateway Center Arena në College Park, Georgia. Ndeshja është programuar të nisë në ora 21:00 dhe do të transmetohet në NBA TV. Pas rezultateve të sezonit, Minnesota paraqitet me bilancin 31-8, ndërsa Atlanta me 25-14.

Siç raporton Bleacher Report, para ndeshjes janë publikuar përditësime të rëndësishme për përbërjet dhe gjendjen e lojtarëve, si dhe informacione të tjera parameçi që mund të ndikojnë në skemën e lojës.

Tifozët dhe analistët pritet t’i ndjekin zhvillimet e këtij takimi për të parë ndikimin në renditjen e përgjithshme dhe perspektivat e play-off-it; përmbajtje të mëtejshme dhe raporte live ofron Bleacher Report.

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