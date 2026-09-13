Gerrit Cole pëson paraqitje të dobët ndaj Mets; shtatë homerun në dy dalje
Fillimi i ndeshjes së së shtunës ndaj New York Mets ishte i vështirë për filluesin e Yankees, Gerrit Cole. Mets goditën homerun në inningjet e parë, të dytë dhe të tretë përmes Francisco Lindor, Luis Torrens dhe Carson Benge; Lindor dhe Benge shënuan solo, ndërsa Torrens realizoi një homerun dy-rendësh me dy out. Cole u përball sërish në pjesën e pestë, ku një double i Benge dha një RBI që e bëri rezultatin 5-1 dhe trajneri Aaron Boone e nxori nga loja.
Siç raporton Bleacher Report, ky episod përfshin vazhdimin e problemeve të Cole-it, pasi vetëm një javë më parë ai kishte lejuar tre homerun rradhazi kundër San Diego Padres — nga Fernando Tatis Jr., Jake Cronenworth dhe Manny Machado — dhe më vonë një homerun solo nga Jorge Campusano në të shtunën e mëvonshme, duke përfunduar me shtatë homerun të lejuara në 9.1 innings të kombinuara.
Cole, 36 vjeç, është një gjashtë-herë All-Star, dy herë udhëheqës në ERA në Ligën Amerikane dhe fitues i Cy Young në 2023. Pas një ndërhyrjeje të Tommy John që e la jashtë gjithë sezonin 2025, ai u rikthye më 22 maj. Karriera e tij këtë sezon ka kaluar nga periudha të mira — përfshirë 12.2 innings pa pike ndaj Tampa Bay Rays dhe Kansas City Royals në fillim — te periudha të vështira: një seri nëntë ndeshjesh ku lejoi 11 homerun dhe kishte ERA 4.93, dhe më pas një periudhë gjashtë ndeshjesh me ERA 1.96, vetëm dy homerun të lejuara dhe 39 strikeout kundrejt nëntë walks. Shtatori ka qenë i vështirë, përfshirë një start kundër Los Angeles Angels ku lejoi tri pika të fituara dhe tetë goditje në 5.1 innings.
Turni i radhës i Cole-it është i planifikuar të premten kundër Arizona Diamondbacks. Sipas Bleacher Report, performancat e fundit, me shtatë homerun të pranuara në dy dalje, kanë nxjerrë në pah shqetësime në formën e tij që do të kërkojnë përmirësim në ndeshjet e ardhshme.
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