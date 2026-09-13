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Receta gatimi

Shakshuka mesdhetare — vezë në salcë domatesh me speca dhe erëza

Një pjatë e ngrohtë dhe aromatike nga Lindja e Mesme: vezë të gatuara ngadalë në salcë domatesh me speca, hudhër dhe erëza — perfekte për mëngjes apo darkë të lehtë.

· 2 min lexim

Koha e përgatitjes: 10 minuta | Koha e gatimit: 25 minuta | Porcione: 4

Përbërësit:

  • 4 vezë
  • 1 qepë mesatare, e grirë
  • 2 speca të kuq, të copëtuar
  • 2 thelpinj hudhër, të shtypur
  • 800 g domate të konservuara (2 kanaçe)
  • 3 lugë gjelle vaj ulliri
  • 1 lugë çaji qimnon i bluar
  • 1 lugë çaji paprika e ëmbël
  • ½ lugë çaji piper i zi
  • kripë sipas shijes
  • majdanoz i freskët për servirje
  • bukë e ngrohtë për servirje

Përgatitja:

  1. Në një tigan të gjerë ngrohe vajin e ullirit dhe kavardis qepën derisa të zbutet, rreth 5 minuta.
  2. Shto specat dhe hudhrën dhe gatuaj edhe 5 minuta të tjera.
  3. Shto qimnonin, paprikën, kripën dhe piperin; përzieji për 1 minutë derisa erëzat të çlirojnë aromën.
  4. Hidh domatet e konservuara, shtype pak me lugë dhe lër të ziejë në zjarr mesatar për 10–12 minuta, derisa salca të trashet.
  5. Me lugë bëj 4 gropa në salcë dhe thye nga një vezë në secilën gropë.
  6. Mbulojeni tiganin dhe gatuaj në zjarr të ulët 6–8 minuta, derisa të bardhat e vezëve të kenë ngurtësuar, ndërsa të verdhat mund të mbeten pak të lëngshme sipas dëshirës.
  7. Spërkate me majdanoz të freskët dhe shërbeje menjëherë me bukë të ngrohtë.

Këshilla e kuzhinierit

Nëse dëshiron një shije më të fortë, shto 1 spec djegës ose ½ lugë çaji spec të kuq të bluar (cayenne) bashkë me erëzat.

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