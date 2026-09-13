Shakshuka mesdhetare — vezë në salcë domatesh me speca dhe erëza
Një pjatë e ngrohtë dhe aromatike nga Lindja e Mesme: vezë të gatuara ngadalë në salcë domatesh me speca, hudhër dhe erëza — perfekte për mëngjes apo darkë të lehtë.
Koha e përgatitjes: 10 minuta | Koha e gatimit: 25 minuta | Porcione: 4
Përbërësit:
- 4 vezë
- 1 qepë mesatare, e grirë
- 2 speca të kuq, të copëtuar
- 2 thelpinj hudhër, të shtypur
- 800 g domate të konservuara (2 kanaçe)
- 3 lugë gjelle vaj ulliri
- 1 lugë çaji qimnon i bluar
- 1 lugë çaji paprika e ëmbël
- ½ lugë çaji piper i zi
- kripë sipas shijes
- majdanoz i freskët për servirje
- bukë e ngrohtë për servirje
Përgatitja:
- Në një tigan të gjerë ngrohe vajin e ullirit dhe kavardis qepën derisa të zbutet, rreth 5 minuta.
- Shto specat dhe hudhrën dhe gatuaj edhe 5 minuta të tjera.
- Shto qimnonin, paprikën, kripën dhe piperin; përzieji për 1 minutë derisa erëzat të çlirojnë aromën.
- Hidh domatet e konservuara, shtype pak me lugë dhe lër të ziejë në zjarr mesatar për 10–12 minuta, derisa salca të trashet.
- Me lugë bëj 4 gropa në salcë dhe thye nga një vezë në secilën gropë.
- Mbulojeni tiganin dhe gatuaj në zjarr të ulët 6–8 minuta, derisa të bardhat e vezëve të kenë ngurtësuar, ndërsa të verdhat mund të mbeten pak të lëngshme sipas dëshirës.
- Spërkate me majdanoz të freskët dhe shërbeje menjëherë me bukë të ngrohtë.
Këshilla e kuzhinierit
Nëse dëshiron një shije më të fortë, shto 1 spec djegës ose ½ lugë çaji spec të kuq të bluar (cayenne) bashkë me erëzat.
Tema: mëngjes mesdhetare shakshuka vezë
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