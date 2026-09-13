Siç mund të shkojë keq për disa ekipe të MLB në pjesën përfundimtare të sezonit 2026
Me pak më shumë se dy javë deri në përfundim të sezonit të rregullt, shumë ekipe të Major League Baseball vazhdojnë të luftojnë për vendet e fundit në play-off. Nuk bëjmë apel për skenarë të skajshëm si lëndime të rëndë të yjeve apo humbje totale të ndeshjeve të mbetura; më shqetësuese janë rrëshqitjet e ngadalta dhe humbjet e fundit që mund të dërgojnë skuadra të forta jashtë shortit.
Siç raporton Bleacher Report, ka disa skenarë realisht të frikshëm: Tampa Bay mund ta humbasë avantazhin e fushës për një seri të keqe në Yankee Stadium; New Yorku rrezikon të mos përfitojë plotësisht nga rikthimi i Aaron Judge nëse ai mbetet larg nivelit të zakonshëm; Boston mund të rrezikojë shëndetin afatgjatë të krahut të disa goditësve të rimëkëmbur; Toronto rrezikon të humbasë postsezonin në një tiebreaker të dhimbshëm; dhe Baltimore mund ta shohë Shane Baz të mbledhë shumë humbje nëse skuadra i jep pak mbështetje. Po kështu, Chicago White Sox mund të bien rëndë nëse preken nga një sweepe në Cleveland.
Në mesatare pjesët e tjera të ligës gjithashtu përballen me rreziqe: në AL West, Houston mund të falimentojë duke humbur titullin e divizionit, Texas rrezikon një përsëritje të humbjes së fundit të sezonit të kaluar, dhe Seattle mund të mbyllet pa arritje pas një sezoni që kaloi pritshmëritë. A’s po përjetojnë një periudhë të errët me diferencën negative të vrapit dhe lajmërime për dëmtime të prospektëve, ndërsa Angels janë në rrezik të regjistrojnë sezonin e parë me mbi 100 humbje në histori të klubit.
Po ashtu, disa skuadra që mendoheshin si të garantuara për play-off mund të përjetojnë zhgënjime: Kansas City po përmirëson performancën dhe rrezikon të humbasë shanset e tjera për pick-un e lotarisë, ndërsa ekipe në NL sikurse Atlanta mund të shohin shtrëngime në renditje dhe mund të humbasin pozicione të rëndësishme për paraqitje direkte në raundet e para.
Me pak ndeshje të mbetura, çdo seri dhe çdo vendim i menaxhimit mund të përcaktojë fatin e sezonit; Bleacher Report e vë në dukje se në shumë raste nuk do të jenë vetëm lëndimet ose humbjet katastrofike, por rrëshqitjet e vazhdueshme që mund të ndryshojnë planet e ekipeve dhe fatin e play-offit.
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