GJERMANI- Qindra fluturime të Lufthansa anulohen, pilotët nisin grevën dyditore
Një grevë dyditore e pilotëve në kompaninë ajrore gjermane “Lufthansa” ka nisur sot, duke shkaktuar ndërprerje të mëdha në fluturime në të gjithë rrjetin e saj dhe në disa degë të saj.
Greva, e organizuar nga pilotët kryesore të “Lufthansa”, si dhe nga ata të” Lufthansa Cargo” filloi pak pas mesnates dhe do të zgjasë 48 orë.
Ndërkohë, në kompaninë turistike “Eurowings” të gjitha nisjet nga aeroportet gjermane do të preken vetëm gjatë ditës së sotme.
Kjo është vala e katërt e veprimeve sindikale në këtë grup gjatë këtij viti.
Javën e kaluar, një grevë njëditore e ekuipazhit të kabinës detyroi anulimin e qindra fluturimeve në kompaninë më të madhe ajrore të Gjermanisë. /Ad.Ab./
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.