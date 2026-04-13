☀️
Tiranë 17°C · Kthjellët 13 April 2026
S&P 500 6,848 ▲0.45%
DOW 47,983 ▲0.14%
NASDAQ 23,054 ▲0.66%
NAFTA 98.68 ▲2.18%
ARI 4,750 ▼0.78%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1681 EUR/GBP 0.8712 EUR/CHF 0.9251 EUR/ALL 95.8264 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.5018 EUR/TRY 52.2048 EUR/JPY 186.50 EUR/CAD 1.6194 EUR/USD 1.1681 EUR/GBP 0.8712 EUR/CHF 0.9251 EUR/ALL 95.8264 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.5018 EUR/TRY 52.2048 EUR/JPY 186.50 EUR/CAD 1.6194
₿ CRYPTO
BTC $72,244 ▲ +1.59% ETH $2,225 ▲ +1.06% XRP $1.3360 ▲ +0.38% SOL $82.8300 ▲ +0.88%
13 Apr 2026
Breaking
GJERMANI- Qindra fluturime të Lufthansa anulohen, pilotët nisin grevën dyditore U ankua se i pikonte tavani, policia bën zbulimin e papritur në shtëpinë e fqinjës Bylisi dhe Dinamo City ndahen në barazim, dy kartonë të kuq në Ballsh Vllaznia ka arsye të festojë, shkodranët janë zyrtarisht ekipi i parë që sigurojnë “Final Four” Atletico Madrid-Barcelona, Simeone: Në fushë për të fituar sërish
Menu
Bota

GJERMANI- Qindra fluturime të Lufthansa anulohen, pilotët nisin grevën dyditore

· 1 min lexim

Një grevë dyditore e pilotëve në kompaninë ajrore gjermane “Lufthansa” ka nisur sot, duke shkaktuar ndërprerje të mëdha në fluturime në të gjithë rrjetin e saj dhe në disa degë të saj.

Greva, e organizuar nga pilotët kryesore të “Lufthansa”, si dhe nga ata të” Lufthansa Cargo” filloi pak pas mesnates dhe do të zgjasë 48 orë.

Ndërkohë, në kompaninë turistike “Eurowings” të gjitha nisjet nga aeroportet gjermane do të preken vetëm gjatë ditës së sotme.

Kjo është vala e katërt e veprimeve sindikale në këtë grup gjatë këtij viti.

Javën e kaluar, një grevë njëditore e ekuipazhit të kabinës detyroi anulimin e qindra fluturimeve në kompaninë më të madhe ajrore të Gjermanisë. /Ad.Ab./

 

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu