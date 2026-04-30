Gjirokastër, sezoni turistik zgjat orarin e vizitave në monumentet e kulturës
Nisja zyrtarisht e sezonit turistik në Gjirokastër ka zgjatur edhe orarin e vizitave objekteve të trashëgimisë kulturore nga vizitorët dhe turistët. Sipas
Nisja zyrtarisht e sezonit turistik në Gjirokastër ka zgjatur edhe orarin e vizitave objekteve të trashëgimisë kulturore nga vizitorët dhe turistët.
Sipas Drejtorisë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore përgjatë periudhës 1 Maj-31 Tetor Kalaja e Gjirokastrës dhe Parku Arkeologjik Antigone do të mirëpresin vizitorë me biletë në fashën e re orare: 9.00-19.00.
Orari i ri zgjat kohën e vizitave të këtyre monumenteve nga turistët duke i bërë më të aksesueshme për ta.
Përgjatë këtij viti zona e Gjirokastrës ka mirëpritur rreth 30 mijë turistë ndërsa ky numër pritet të regjistrojë rritje të ndjeshme në muajt në vazhdim.
