28 Apr 2026
GJKKO dënon tre të pandehurit e operacionit “Ura” për ndikim të paligjshëm

· 2 min lexim

Gjykata e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (GJKKO) nxori më 28 prill vendimin për tre personat e arrestuar në kuadër të operacionit “Ura”, që goditi një rrjet trafiku të drogës me destinacion Italinë. Trupën gjykuese e përbënin gjyqtarët Bib Ndreca, Engjëllushe Tahiri dhe Elsa Ulliri.

Sipas TV Klan, E.Ç., i njohur edhe si E.Gj, u dënua për veprën penale “Ushtrimi i ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike” me 1 vit e 6 muaj burg, dënim i cili u ul në 1 vit për shkak të gjykimit të shkurtuar. Për shkak se periudha e paraburgimit të kaluar tejkalonte kohëzgjatjen e dënimit, masa e sigurimit “Arrest në burg” u hoq dhe i pandehuri u lirua.

I pandehuri E.D u shpall fajtor për të njëjtën vepër, në bashkëpunim, dhe u dënua me dy vjet burg, dënim që u ul në 1 vit e 4 muaj për shkak të gjykimit të shkurtuar. Edhe B.M u shpall fajtor dhe mori të njëjtin dënim; për këtë të fundit vendimi u pezullua dhe u konvertua në shërbim prove për një periudhë 2 vjet e 8 muaj.

Vendimet e GJKKO-s përmbyllin hetimet lidhur me rastin e referuar operacionit “Ura”, raporton TV Klan.

Lexo Gjithashtu