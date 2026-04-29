29 Apr 2026
GJKKO e kaloi çështjen ndaj Veliajt në themel pa hapur 35 prova digjitale

Në dy seancat e fundit të GJKKO, ku po zhvillohet gjyqi në themel për kryebashkiakun e Tiranës, Erion Veliaj, avokati i tij mbrojtës, Plarent Ndreca, ngriti shqetësimin se procedimi është avancuar pa shqyrtuar disa prova kyçe.

Sipas shqiptarja, bëhet fjalë për 35 fashikuj me prova digjitale (CD/USB) që, sipas mbrojtjes, nuk janë hapur e as vlerësuar gjatë fazës paraprake. Avokati pohoi se materialet janë dorëzuar nga prokuroria të vulosura dhe të mbyllura në zarf — siç tregojnë fotot — por çështja u kalua formalisht për gjykim në themel pa u kontrolluar përmbajtja e tyre.

Ndreca kërkoi që CD-të dhe USB-të të mos preken pa prezencën e mbrojtjes dhe pa përpilimin e procesverbalit, duke argumentuar se hapja jashtë pranisë së mbrojtjes mund të dëmtojë të drejtën për ankesa në instanca më të larta. Në seancën e 27 prillit ai propozoi që materialet të hapeshin në sallën e Gjykatës së Posaçme dhe t’u vihen në dispozicion mbrojtjes; kërkesa u rrëzua me arsyetimin se koha për njohjen me aktet ishte e mbaruar. Avokati gjithashtu deklaroi se Veliaj nuk ka marrë kopjet origjinale të provave, por vetëm zbardhjet e procesverbaleve të përfshira në dosje.

Çdo person prezumohet i pafajshëm deri sa fajësia të vërtetohet me vendim të formës së prerë; për zhvillimet dhe pretendimet e mbrojtjes lidhur me trajtimin e provave, sipas shqiptarja, gjykata po vijon procedimin.

