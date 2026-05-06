☁️
Tiranë 13°C · Vranët 06 May 2026
S&P 500 7,259 ▲0.81%
DOW 49,298 ▲0.73%
NASDAQ 25,326 ▲1.03%
NAFTA 102.49 ▲0.22%
ARI 4,560 ▼0.19%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1697 EUR/GBP 0.8639 EUR/CHF 0.9168 EUR/ALL 95.7384 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3761 EUR/TRY 52.8808 EUR/JPY 183.85 EUR/CAD 1.5925 EUR/USD 1.1697 EUR/GBP 0.8639 EUR/CHF 0.9168 EUR/ALL 95.7384 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3761 EUR/TRY 52.8808 EUR/JPY 183.85 EUR/CAD 1.5925
₿ CRYPTO
BTC $81,232 ▲ +1.43% ETH $2,371 ▲ +0.67% XRP $1.4177 ▲ +1.64% SOL $86.7100 ▲ +2.98%
S&P 500 7,259 ▲0.81 % DOW 49,298 ▲0.73 % NASDAQ 25,326 ▲1.03 % NAFTA 102.49 ▲0.22 % ARI 4,560 ▼0.19 % S&P 500 7,259 ▲0.81 % DOW 49,298 ▲0.73 % NASDAQ 25,326 ▲1.03 % NAFTA 102.49 ▲0.22 % ARI 4,560 ▼0.19 %
EUR/USD 1.1697 EUR/GBP 0.8639 EUR/CHF 0.9168 EUR/ALL 95.7384 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3761 EUR/TRY 52.8808 EUR/JPY 183.85 EUR/CAD 1.5925 EUR/USD 1.1697 EUR/GBP 0.8639 EUR/CHF 0.9168 EUR/ALL 95.7384 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3761 EUR/TRY 52.8808 EUR/JPY 183.85 EUR/CAD 1.5925
06 May 2026
Breaking
Pse dështoi tentativa për të bllokuar rekomandimin për anëtarësimin e Shqipërisë në BE Momenti i shkurtër i Bad Bunny me familjen Kardashian-Jenner në Met Gala 2026 “Personazhi kryesor është Lulzim Berisha”, Ferhati: Të tjerët në video nuk janë kategoria e tij Karamuço: Janë paguar 200 mijë euro për një transferim, personazhi shumë i rrezikshëm GJKKO rrëzon kërkesën e Jorgo Goros për shtyrjen e dënimit
Menu
Kronika

GJKKO rrëzon kërkesën e Jorgo Goros për shtyrjen e dënimit

· 1 min lexim

Gjykata e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka rrëzuar kërkesën e ish-kryebashkiakut të Himarës, Jorgo Goro, për shtyrjen e ekzekutimit të dënimit.

Kërkesa për shtyrje të dënimit me 6 muaj e 10 ditë burg u shqyrtua nga gjyqtarja Etleva Deda, e cila vendosi të mos e pranojë atë pas dëgjimit të palëve.

Goro akuzohet për dhënien e një prone në mënyrë të paligjshme pasardhësit të tij të komanduar në Bashkinë e Himarës, Arqile Bollano.

Apeli i Posaçëm ka lënë në fuqi dënimin me 2 vite burg, i reduktuar në 1 vit e 4 muaj për shkak të gjykimit të shkurtuar. Pas përllogaritjes së kohës së vuajtur, SPAK urdhëroi rikthimin e tij në qeli.

Goro u arrestua më 23 mars 2024, ndërsa për një çështje të mëparshme ai ishte liruar më 29 gusht të vitit të kaluar.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu