GJKKO rrëzon kërkesën e Veliajt për pezullimin e afateve të paraburgimit
Gjykata e Posaçme e Apelit ka rrëzuar ankimimin e kryetarit të Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, që kërkonte shfuqizimin e vendimit të shkallës së parë për pezullimin e afateve të paraburgimit. Vendimi i Apelit lë në fuqi praktikën që ndonjëherë rezulton në pezullimin kolektiv të afateve për grupin e të pandehurve, një çështje që po ngre debate në sistemin e drejtësisë.
Raporton shqiptarja se avokati Plarent Ndreca kundërshtoi procesin, duke theksuar se pezullimi kolektiv bazohet edhe në sjelljen e një të pandehuri, ndërsa kjo sjellje përkthehet në zgjatje të afatit të paraburgimit për të tjerët. Ai paralajmëroi që pala mbrojtëse do ta ndjekë çështjen në të gjitha shkallët deri në Gjykatën Kushtetuese dhe në Strasburg, si dhe kërkoi që provat dixhitale të papërfunduara nga gjykata të mos preken pa prezencën e mbrojtjes. Ndreca argumentoi gjithashtu se gjykata ka marrë vendime pa shqyrtuar plotësisht provat.
Seanca e apelit ishte parë më herët nga probleme procedurale: Drejtoria e Burgut të Durrësit ka dërguar një fotokopje të një dokumenti, dhe jo origjinalin, çka shtyu shqyrtimin. Vendimi për pezullimin u mor në dy seanca për shkak të mungesës së disa të pandehurve. Veliaj ka deklaruar se ndihet i padrejtësuar, duke qenë se, sipas tij, është përfaqësuar rregullisht nga avokati i tij, dhe ka argumentuar se afatet e paraburgimit nuk duhet të pezullohen për të gjithë palët për shkak të vonesave të shkaktuara nga një individ. Praktika e pezullimeve kolektive ka nxitur propozime për ndryshime në Kodin e Procedurës Penale, pasi avokatët vlerësojnë se ajo cenon të drejtat individuale; po ashtu, qëndrimi në paraburgim llogaritet me ndikim në përllogaritjen e dënimit përfundimtar, pasi një ditë paraburgim përkthehet në një njësi më të madhe kohore kur llogaritet nga sistemi i ekzekutimit të dënimit.
Në fushën e deklaratave publike, Ndreca e cilësoi si cinike dhe të papërshtatshme për rolin e një prokurori shprehjen e prokurorit Ols Dado se “kafazi është si hotel me 5 yje”; ai tha se ka kërkuar reagim nga gjykata për atë sjellje. Nga ana tjetër, prokurori Dado mbrojti kushtet e ambienteve të GJKKO-së. Ndreca gjithashtu nuk mori pjesë në seancën e tij personale, për shkak të angazhimit në apel për Veliajn, dhe GJKKO i caktoi avokatin e detyruar, duke shtyrë seancën e tij të radhës.
Veliaj ndodhet në masë arresti që nga 10 shkurt 2025 dhe përballë tij janë ngritur akuza për korrupsion pasiv në disa raste, pastrim parash, mosdeklarim pasurie, shpërdorim detyre dhe futje të sendeve në burg. Çdo person konsiderohet i pafajshëm deri në vërtetimin e fajësisë me vendim të formës së prerë; për informacionet dhe zhvillimet e mëtejshme mbi çështjen raporton shqiptarja.
