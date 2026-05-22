Gjorgjievski për kalimin ilegal në Bit Pazar: Jam shumë këmbëngulës dhe i vendosur ta zgjidh problemin
Problemi me kalimin e paligjshëm për këmbësorë në Bit Pazar do të zgjidhet, thotë kryetari i Qytetit të Shkupit, Orce Gjorgjievski. Siç deklaroi sot, ekziston vetëm një alternativë, ose kalimi duhet të jetë i ligjshëm në përputhje me ligjin dhe këmbësori duhet të hiqet në mënyrë që të merret një zgjidhje për trafikun, ose ura duhet të bëhet funksionale dhe kalimi duhet të mbyllet.
Gjorgjievski, i cili do të takohet me Ministrin e Brendshëm dhe Kryetarin e komunë së Çairit, Izet Mexhitin sot ose gjatë fundjavës, tha se përparësia kryesore është siguria e qytetarëve dhe se ligjet dhe rregullat duhet të zbatohen njësoj për të gjithë.
“Qytetarët duan rend në kryeqytet. Është logjike që do të ketë rezistencë, por unë dhe Qyteti veprojmë sipas ligjit. Unë jam shumë këmbëngulës dhe i vendosur kur bëhet fjalë për respektimin e ligjeve dhe rregullave, të cilat duhet të vlejnë njësoj për të gjithë. Ishte pikërisht mosbesimi ndaj institucioneve që i detyroi të rinjtë të largoheshin nga vendi. Duhet të krijojmë një shoqëri në të cilën të gjithë do të jenë të barabartë. Nuk duhet të ketë të privilegjuar, një grup i caktuar njerëzish, për shembull, pavarësisht nëse janë maqedonas, turq, shqiptarë, vllehë… Ne do ta zgjidhim problemin, institucionet qendrore gjithashtu do të duhet të ndihmojnë, shërbimet tona duhet të kenë mbështetjen e Ministrisë së Brendshme. Do të flas si me Ministrin ashtu edhe me kryetarin, Izet Mexhitin gjatë ditës së sotme, gjatë fundjavës, dhe besoj se do ta zgjidhim problemin.
Gjatë periudhës së kaluar, kam marrë më shumë se njëqind kërkesa nga qytetarë që janë të shqetësuar për sigurinë e tyre", tha Gjorgjievski, duke iu përgjigjur pyetjeve gazetareske para debatit "Shkupi – Qyteti Evropian i Kulturës 2028: Trashëgimia Kulturore dhe Dinamika Bashkëkohore Kulturore".
