Gjorgjievski: Të gjitha projektet ifrastrukturore nga e kaluara tashmë janë realizuar
Vazhdon ndërtimi i bulevardit “Boris Trajkovski”, një nga projektet e rëndësishme infrastrukturore për përmirësimin e lidhjes rrugore dhe cilësinë e jetës së qytetarëve që gravitojnë drejt vendbanimit Draçevë dhe vendbanimeve përreth, në Komunën e Kisella Vodës.
Kryetari i Qytetit të Shkupit, Orce Gjorgievski, njofton se punimet në bulevard, në përputhje me dinamikën e punimeve, duhet të përfundojnë më herët sesa pritej. Ai deklaroi se më në fund, pas tre dekadash, zgjidhja për bulevardin “Boris Trajkovski” është bërë realitet.
“Ndodhemi në rrugën që aktualisht po përfundohet, ndërsa ajo është përfundimi i një pjese të bulevardit “Boris Trajkovski”. Bëhet fjalë për rreth një kilometër rrugë ku në të kaluarën qytetarët shikonin me mosbesim. Siç thashë, për 30 vjet nuk kishte asnjë kërkesë nga autoritetet e qytetit për të siguruar qasje të lirë, një rrugë funksionale të sigurt për qytetarët e Draçevës, Zelenikovës, Studeniçanit, praktikisht për 100.000 qytetarë që lidhen me këtë bulevard”, theksoi kryetari i Qytetit të Shkupit.
Ai thotë se me dinamikë të fuqishme këtu po punohet tashmë për dy javë dhe kemi hapur 88 për qind të rrugës.
“Pjesa e mbetur prej 12 përqindëve – bëhet fjalë për rreth tre ose katër objekte të tjera që do të hapen në dhjetë ditët e ardhshme dhe do të kemi akses të plotë, domethënë fillimin e realizimit të këtij bulevardi, i cili në këtë kilometër përfshin një sistem të ri të kanalizimit atmosferik, shtigje për këmbësorë dhe biçikleta dhe, mbi të gjitha, një rrugë të sigurt sepse ky vend dikur konsiderohej një nga pikat e zeza në këtë rajon të Qytetit të Shkupit. Pasi të përfundojë e gjithë kjo pjesë, menjëherë do të vendosen dy shtresa asfalti, e më pas një shtresë e tretë e përfunduar asfalti që do të mbulojë pjesën e rrethrrotullimit para hyrjes në Draçevë deri në Pintija, ose më saktë dy kilometra sepse njëra gjysmë mbeti në të kaluarën në një gjendje pa shtresë të përfunduar”, tha kryetari Gjorgjievski.
Afati për përfundimin e punimeve, siç shtoi ai, është deri në Vitin e Ri, por duke ndjekur dinamikën, nëse kompania kontraktuese vazhdon të punojë kështu, mendoj se do të arrijmë realizimin shumë më herët se fundi i këtij viti kalendarik. “Vlera e përgjithshme është dy milionë euro për ndërtimin e të gjithë kësaj pjese”, tha kryetari i Qytetit të Shkupit.
Paralelisht me bulevardin, në këtë pjesë po kryhet faza e plotë e punimeve hidroteknike, gjegjësisht 610 metra kanalizim atmosferik me tuba F800, F600, F500, F400 dhe F300. Bulevardi do të ketë katër korsi dhe një shteg të sigurt për këmbësorë dhe biçikleta.Kryetari i Qytetit të Shkupit informoi se paralelisht me këtë, po kryhen punime në kryqëzimin “Momin Potok”, dhe punimet ndërtimore në urën Lublanska tashmë kanë filluar.
“Kjo do të thotë se të gjitha projektet nga e kaluara, të cilat ishin filluar, por larg fazës së realizimit, tani janë përfunduar. Marrëdhëniet pronësore-juridike janë përfunduar dhe po ecim përpara drejt zgjidhjes së këtyre problemeve të gjata të qytetarëve”, tha Gjorgjievski.
Në përgjigje të pyetjes së një gazetari në lidhje me mbeturinat në qytet, ai tha se ende po punojnë me mekanizimin e vjetër që është trashëguar.
“Kur u bëra kryetar i Qytetit të Shkupit kishim në dispozicion 16 kamionë, tani numri është rreth 60 kamionë që janë funksionalë, por është e rëndësishme që procedura e tenderit të përfundojë dhe së shpejti do të mbërrijnë rreth 40 kamionë për Qytetin e Shkupit. Nga ana tjetër, ka mungesë kontejnerësh në mikrolokacione. E dini që diku ku nevojiten gjashtë, ka një kontejner. Jemi gjithashtu në fazën përfundimtare të procedurës për furnizimin e kontejnerëve. Rreth 2.600 kontejnerë duhet të fillojnë të dorëzohen në Qytetin e Shkupit për 15 deri në 20 ditë”, u shpreh Gjorgjievski.
