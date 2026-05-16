S&P 500 7,409 ▼1.24%
DOW 49,526 ▼1.07%
NASDAQ 26,225 ▼1.54%
NAFTA 101.02 ▲4.23%
ARI 4,562 ▼2.63%
EUR/USD 1.1630 EUR/GBP 0.8716 EUR/CHF 0.9147 EUR/ALL 95.5427 EUR/MKD 61.6923 EUR/RSD 117.4080 EUR/TRY 52.9875 EUR/JPY 184.54 EUR/CAD 1.5984
BTC $78,205 ▼ -1.16% ETH $2,181 ▼ -1.66% XRP $1.4143 ▼ -1.39% SOL $86.5000 ▼ -2.79%
“Palma e Artë e Nderit” për John Travolta

· 2 min lexim

Ylli i kinemasë hollivudiane John Travolta u surprizua në Festivalin e Filmit në Kanë me çmimin e karrierës, “Palma e Artë” e Nderit.

Vlerësimi e përloti artistin 72-vjeçar.

“Ky simbol pasqyron shijen time në film. Nuk mund ta besoj. Kjo është përtej çmimit Oscar, realisht”, tha Travolta.

Ky trofe konsiderohet si vlerësimi më i lartë i këtij festivali për kineastët dhe nuk jepet mbi bazën e filmave në garë.

U akordohet rregullisht personaliteteve të mëdha botërore për kontributin e tyre të jashtëzakonshëm në historinë e kinemasë.

Vlerësimi maksimal i dorëzuar nga drejtori i festivalit, Tierri Fremo, erdhi pak përpara premierës botërore të filmit “Propeller One-Way Night Coach”, i cili shënon edhe debutimin e Travoltës si regjisor.

I përlotur nga duartrokitjet e gjata, 72-vjeçari deklaroi se ky trofe shkon përtej çmimit Oscar.

Filmi i tij i ri, i cili do të shfaqet në platformën Apple TV më 29 maj, është një projekt thellësisht personal i bazuar në librin që aktori shkroi 35 vite më parë, ku ai ka shërbyer si skenarist, producent dhe regjisor.

