“Palma e Artë e Nderit” për John Travolta
Ylli i kinemasë hollivudiane John Travolta u surprizua në Festivalin e Filmit në Kanë me çmimin e karrierës, “Palma e Artë” e Nderit.
Vlerësimi e përloti artistin 72-vjeçar.
“Ky simbol pasqyron shijen time në film. Nuk mund ta besoj. Kjo është përtej çmimit Oscar, realisht”, tha Travolta.
Ky trofe konsiderohet si vlerësimi më i lartë i këtij festivali për kineastët dhe nuk jepet mbi bazën e filmave në garë.
U akordohet rregullisht personaliteteve të mëdha botërore për kontributin e tyre të jashtëzakonshëm në historinë e kinemasë.
Vlerësimi maksimal i dorëzuar nga drejtori i festivalit, Tierri Fremo, erdhi pak përpara premierës botërore të filmit “Propeller One-Way Night Coach”, i cili shënon edhe debutimin e Travoltës si regjisor.
I përlotur nga duartrokitjet e gjata, 72-vjeçari deklaroi se ky trofe shkon përtej çmimit Oscar.
Filmi i tij i ri, i cili do të shfaqet në platformën Apple TV më 29 maj, është një projekt thellësisht personal i bazuar në librin që aktori shkroi 35 vite më parë, ku ai ka shërbyer si skenarist, producent dhe regjisor.
