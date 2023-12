Gjykata e Lartë e Kolorados largon Trumpin nga votimi i vitit 2024

Në një vendim te papritur ndhe të paprecedentë, Gjykata e Lartë e Kolorados e hoqi ish-presidentin Donald Trump nga votimi i shtetit të vitit 2024, duke vendosur se ai nuk është një kandidat presidencial i përshtatshëm për shkak të “pjesemarrjes ne kryengritje” qe rrjedh nga Amendamentit të 14-të.

Vendimi ishte 4-3.

Vendimi nuk do te hyje ne fuqi deri më 4 janar, në pritje të apelit të Trump në Gjykatën e Lartë të SHBA-së, e cila mund të zgjidhë çështjen për kombin.

Vendimi i Gjykatës së Lartë të shtetit zbatohet vetëm për Koloradon, por vendimi historik do të prishë fushatën presidenciale të vitit 2024. Zyrtarët zgjedhorë të Kolorados kanë thënë se çështja duhet të zgjidhet deri më 5 janar, që është afati ligjor për të përcaktuar listën e kandidatëve për zgjedhjet paraprake të Partise Republikane.

“Presidenti Trump nuk nxiti thjesht kryengritjen”, shkruante shumica në opinionin e saj të panënshkruar. “Edhe kur rrethimi i Kapitolit ishte plotësisht në zhvillim e sipër, ai vazhdoi t’a mbështeste atë duke kërkuar vazhdimisht që zëvendëspresidenti (Mike) Pence të refuzonte të kryente detyrën e tij kushtetuese dhe duke thirrur senatorët që t’i bindnin ata të ndalonin numërimin e votave elektorale. Këto veprime përbënin pjesëmarrje të hapur, vullnetare dhe të drejtpërdrejtë në kryengritje.”

“Ne konkludojmë se provat e mësipërme, pjesa më e madhe e të cilave ishte e padiskutueshme në gjyq, vërtetuan se Presidenti Trump u përfshi në kryengritje,” shton opinioni. “Përpjekjet e drejtpërdrejta dhe të shprehura të Presidentit Trump, gjatë disa muajve, për t’i nxitur mbështetësit e tij të marshonin drejt Kapitolit për të parandaluar atë që ai e karakterizoi gabimisht si një mashtrim të supozuar ndaj popullit të këtij vendi, ishin padiskutim të hapura dhe vullnetare.

Për më tepër, gjykata hodhi poshtë pretendimet e Trump për lirinë e fjalës, duke shkruar: “Fjalimi i Presidentit Trump më 6 janar nuk ishte i mbrojtur nga Amendamenti i Parë”.

I ratifikuar pas Luftës Civile, Amendamenti i 14-të thotë se zyrtarët që bëjnë betimin për të mbështetur Kushtetutën u ndalohet nga posti i ardhshëm nëse “angazhohen në kryengritje”. Por formulimi është i paqartë, nuk e përmend në mënyrë eksplicite presidencën dhe është aplikuar vetëm dy herë që nga viti 1919.

Të shtatë gjyqtarët në Gjykatën e Lartë të Kolorados u emëruan nga guvernatorët demokratë. Gjashtë nga shtatë fituan më pas zgjedhjet e mbajtjes në mbarë vendin për të qëndruar në stol. I shtati u emërua vetëm në vitin 2021 dhe ende nuk është përballur me votuesit.

Fushata e Trump zotohet të apelojë “me shpejtësi”.

Fushata e Trump thotë se do të “apelojë me shpejtësi” vendimin e Gjykatës së Lartë të Kolorados.

“Gjykata e Lartë e Kolorados nxori një vendim krejtësisht të gabuar sonte dhe ne do të paraqesim me shpejtësi një apel në Gjykatën e Lartë të Shteteve të Bashkuara dhe një kërkesë të njëkohshme për pezullimin e këtij vendimi thellësisht jodemokratik. Ne kemi besim të plotë se Gjykata e Lartë e SHBA do të vendosë shpejt në favorin tonë dhe më në fund do t’u japë fund këtyre padive joamerikane, “tha zëdhënësi i fushatës së Trumpit, Steven Cheung në një deklaratë.

Trump mohon keqbërjen në lidhje me 6 janarin dhe ka dënuar paditë e Amendamentit të 14-të si abuzim të procesit ligjor. Ai është nën padi federale dhe shtetërore në lidhje me përpjekjet e tij për të përmbysur zgjedhjet e vitit 2020 – dhe ai është deklaruar i pafajshëm.