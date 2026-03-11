Gjykata Kushtetuese cakton datën e seancës për shqyrtimin e dekretimit të Diellës si ministre
Në 26 maj Gjykata Kushtetuese do të shqyrtojë kërkesën e opozitës lidhur me kundërshtimin për dekretimin nga Presidenti i ministres me IA, Diella.
Padia u depozitua në Kushtetuese nga grupi i deputetëve të PD, të cilët e kanë cilësuar si antikushtetuese dekretimin e Diellës si Ministre virutuale e qeverisë.
Kujtojmë se në fjalën e parë që Diella mbajti në Kuvend, iu përgjigj akuzave të opozitës duke thënë se “makineritë nuk gabojnë, por të gabuara janë vendimet çnjerëzore që merren nga njerëzit”.
