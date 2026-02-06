Gjykata Kushtetuese lë në fuqi pezullimin e Belinda Ballukut
Pas një mbledhjeje maratonë që zgjati afro 10 orë, Gjykata Kushtetuese e Shqipërisë vendosi të lërë në fuqi masën e pezullimit nga detyra për Belinda Ballukun.
Sapo vendimi të hyjë në fuqi me botimin në Fletoren Zyrtare, Belinda Balluku nuk do të ushtrojë më funksionet e saj publike si zëvendëskryeministre dhe ministre. Vendimi u mor pasi tetë anëtarët e Gjykatës Kushtetuese i ndanë votat në mënyrë të barabartë, katër me katër, në shqyrtimin e kërkesës së paraqitur nga kryeministri, Edi Rama, për heqjen e masës së pezullimit nga detyra, të vendosur nga Gjykata e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (GJKKO).
Për shkak se nuk u arrit shumica e kërkuar prej pesë votash, sipas parashikimeve kushtetuese, kërkesa e qeverisë nuk u pranua dhe vendimi i GJKKO-së mbetet në fuqi.
Vendimmarrja u nda mes dy qëndrimeve
Qeveria e kishte kundërshtuar pezullimin e Ballukut, me argumentin se masa cenon kompetencat e pushtetit ekzekutiv dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave.
Katër gjyqtarë kushtetues e mbështetën qëndrimin e qeverisë, duke argumentuar se masa e pezullimit, “për nga shkalla dhe intensiteti i saj, prek funksionin kushtetues politik të ministrit” dhe se për këtë arsye kërkohet autorizim paraprak nga Kuvendi. Katër gjyqtarët e tjerë e cilësuan të ligjshëm vendimin e GJKKO-së, duke argumentuar se Kushtetuta nuk e ndalon një masë të tillë dhe se ajo nuk cenon kompetencat e qeverisë apo të parlamentit. “Sistemi qeverisës bazohet në parimin e shtetit të së drejtës, sipas të cilit edhe ministrat i nënshtrohen ligjit dhe mund të mbahen ligjërisht përgjegjës nëse e shkelin atë” – thuhet në njoftimin zyrtar të Gjykatës.
Gjykata thekson gjithashtu se Kushtetuta bazohet në ndarjen e pushteteve dhe se çdo ndryshim i garancive për ministrat është çështje që i takon Kuvendit.
Akuzat e SPAK për Ballukun
Zëvendëskryeministrja dhe ministrja e Infrastrukturës, Belinda Balluku, u mor zyrtarisht e pandehur nga SPAKmë 31 tetor 2025, nën akuzën për shkelje të barazisë në tendera. Hetimi ka në qendër procedurën për ndërtimin e tunelit të Llogarasë, në seksionin rrugor Orikum-Himarë, një projekt prej rreth 190 milionë eurosh.
Vetë Balluku i ka cilësuar akuzat dhe komentet publike ndaj saj si të pabazuara dhe ka deklaruar se nuk do të prononcohet mbi çështjen nën hetim “derisa e vërteta të marrë formë të prerë, cilado qoftë ajo”.
Ajo është pjesë e qeverisë “Rama” që prej vitit 2019, duke drejtuar për më shumë se pesë vjet një nga portofolët më të mëdhenj të kabinetit.