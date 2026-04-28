EUR/USD 1.1728 EUR/GBP 0.8660 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.6411 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4367 EUR/TRY 52.8371 EUR/JPY 186.88 EUR/CAD 1.5974
Kronika

Gjykata shpall të pafajshëm ish-shefin e Rrugores në Tiranë, dënime për bashkëpandehurit

· 1 min lexim

28 prill 2026 – Gjykata e Posaçme AntiKorrupsion shpalli të pafajshëm ish-shefin e Policisë Rrugore të Tiranës, Roven Zeka. Ai ishte hetuar për veprën e korrupsionit pasiv.

Sipas TV Klan, për të pandehurit e tjerë gjykata ka dhënë dënime të ndryshme: oficeri Edison Tabaku u dënua me 3 vite burg, që me gjykim të shkurtuar u ul në 2 vite; Sokol Navaku, ish-shefi i hetimit të aksidenteve, u dënuar me 3 vite, të reduktuara në 2 vite me gjykim të shkurtuar dhe ky dënim u konvertua në shërbim prove; shtetasi E.G. mori 1 vit e 6 muaj, i cili me gjykim të shkurtuar u reduktua në 1 vit dhe u konvertua në shërbim prove për dy vjet; ndërsa shtetasi B.B. u shpall fajtor për moskallëzim të krimit dhe u dënuar me 1 vit, që me gjykim të shkurtuar u reduktua në 8 muaj, me dënim të konvertuar në shërbim prove.

Vendimet u shpallën gjatë seancës së 28 prillit; për informacion më të detajuar raporton TV Klan.

