Konjufca: Nderimi i Mlladiqit, turp i thellë moral dhe politik
Zëvendëskryeministri i Parë dhe ministri në detyrë i Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Glauk Konjufca, ka reaguar ndaj nderimeve ushtarake për Ratko Mlladiqin, duke i cilësuar ato si akt të turpit të thellë moral dhe politik.
Konjufca tha se nderimi i një krimineli të dënuar lufte, krimet e të cilit janë përshkruar nga një tribunal ndërkombëtar si “ndër më të tmerrshmet të njohura për njerëzimin”, përbën një akt të turpit të thellë moral dhe politik.
“Nderimet ushtarake të bëra për Ratko Mlladiqin, së bashku me pjesëmarrjen e ministrave aktualë të qeverisë në homazhe, përbëjnë një akt të glorifikimit institucional të një personi të dënuar për gjenocid. Kjo është zgjedhja që bëri sot Beogradi”, shkroi Konjufca në X.
Konjufca tha se kjo zgjedhje flet edhe për një vazhdimësi më të thellë politike, duke përmendur se Serbia sot udhëhiqet nga Aleksandar Vuçiq, i cili ka shërbyer si ministër i Informacionit në regjimin e Millosheviqit.
“Dekada më vonë, shteti serb vazhdon t’u japë legjitimitet figurave dhe narrativave të rrënjosura në të njëjtën politikë të spastrimit etnik, zgjerimit territorial dhe mizorive masive që shkatërruan rajonin tonë në vitet ’90. Nderimi i Mlladiqit përmes institucioneve shtetërore tregon se sa shumë nga ajo trashëgimi politike Serbia ende refuzon ta përballojë”, tha Konjufca.
Konjufca theksoi se për Republikën e Kosovës kjo nuk është një çështje abstrakte e historisë.
“Populli ynë mban kujtimin e masakrave, civilëve dhe fëmijëve të vrarë, dëbimeve masive dhe dhunës sistematike të kryer nga forcat shtetërore serbe. Prandaj, ne hedhim poshtë pa asnjë mëdyshje çdo përpjekje për t’i shndërruar krimet e vërtetuara gjyqësisht në çështje interpretimi kombëtar, apo autorët e dënuar në figura të denja për nderim”, shkroi Konjufca.
Konjufca shtoi se gjenocidi nuk merr një kuptim tjetër me kalimin e kohës dhe se mohimi nuk mund ta fshijë dinjitetin e atyre që u vranë, u përndoqën dhe u dëbuan.
“Ne qëndrojmë me popullin boshnjak, me viktimat dhe të mbijetuarit e Srebrenicës, si dhe me të gjitha familjet, vuajtja e të cilave nuk mund të pajtohet kurrë me glorifikimin e atyre që janë përgjegjës për të”, tha Konjufca.
Në fund, Konjufca tha se nuk mund të ketë pajtim të vërtetë pa të vërtetën.
“Nuk mund të ketë pajtim të vërtetë pa të vërtetën dhe as një të ardhme të besueshme evropiane të ndërtuar mbi nderimin e autorëve të krimeve që tronditën ndërgjegjen e njerëzimit”, përfundoi Konjufca.
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