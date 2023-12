“Gjyqi i shekullit” i Vatikanit e sheh kardinalin me pesë vjet e gjysmë burg

Një investim shumë milionë paund në një pronë luksoze në Londër që shkoi keq, një kardinal dikur i fuqishëm i Vatikanit që regjistroi fshehurazi një bisedë me papën dhe një konsulente sigurie femër e akuzuar për shpenzimin e fondeve të kishës për markat e modës.

Jo, ky nuk është skenari i një thrilleri të ri historik, por ajo që ka dalë nga ajo që është quajtur “gjyqi i shekullit” i Vatikanit, i cili shqyrtoi një seri keqpërdorimesh financiare që i kushtuan Selisë së Shenjtë miliona dollarë.

Gjyqi dy vjec e gjysmë në gjykatën penale të Vatikanit ka përfshirë 10 të pandehur, duke përfshirë, për herë të parë, një kardinal.

Ai është Giovanni Angelo Becciu, dikur një nga figurat më të fuqishme në Vatikan, i cili mbante pozicionin e “sostituto” (“zëvendësues”) në Sekretariatin e Shtetit të Selisë së Shenjtë, një shef i shtabit papal ekuivalent.

Në këtë rol, prelati 75-vjeçar nga Sardenja kishte privilegje për të parë papën kur të kishte nevojë dhe madje u cilësua si një papë i mundshëm i ardhshëm.

Ai tani po përballet me pesë vjet e gjysmë burg, pasi u dënua për disa akuza për përvetësim. Becciu është kardinali i parë që gjykohet dhe dënohet nga një gjykatë e Vatikanit.

Kardinali i ka mohuar vazhdimisht akuzat kundër tij dhe pas vendimit avokati i tij tha se do të apelonte.

Megjithatë, përpara se të fillonte gjyqi, Papa hoqi ndihmësin e tij, dikur të ngushtë, nga pozicioni i tij si udhëheqës i departamentit të Vatikanit për kanonizimin e shenjtorëve, së bashku me të drejtën e tij për të votuar në një konklava të ardhshme.

Gjyqi ka qenë një provë kritike për Papa Françeskun dhe betejën e tij të gjatë për të sjellë transparencë dhe llogaridhënie ndaj financave famëkeqe të turbullta të Vatikanit. Gjatë gjithë pontifikatit të tij, Papa ka kërkuar të pastrojë bankën e Vatikanit, të krijojë një sistem rregullator financiar dhe të godasë prapambetësit dhe konfliktet e interesit.

Investimi në Londër

Në qendër të gjyqit ishte blerja nga Vatikani e një prone të madhe në lagjen Chelsea të Londrës jugperëndimore, e ndërtuar fillimisht si një sallë ekspozite makinash për dyqanin e mallrave Harrods. Selia e Shenjtë shpenzoi rreth 400 milionë dollarë për marrëveshjen gjatë disa viteve, por përfundoi me humbje prej 150 milionë dollarësh pasi përfundimisht shiti asetin. Prokurorët e Vatikanit argumentuan se kishës iu mashtrua miliona duke paguar shumë për pronën.

Fillimisht, Selia e Shenjtë investoi 200 milionë dollarë në një fond të drejtuar nga Raffaele Mincione, një financier italian me bazë në Londër, i cili kontrollonte 45% të aksioneve në pronën e Chelseat. Investimi fillestar u autorizua kur shef i shtabit ishte kardinali Becciu. Gjysma tjetër e ndërtesës ishte në pronësi të Mincioneve.

Plani ishte për ta kthyer ndërtesën në apartamente, por Vatikani u bë i pakënaqur me investimin për të cilin prokurorët argumentuan se kishën e lanë me humbje të mëdha. Ndërtesa, thonë ata, ishte mbivlerësuar nga Mincione dhe Sekretariati i Shtetit nuk ishte informuar për një hipotekë prej 75 milionë £ (96 milionë dollarë) mbi pronën. Pasardhësi i Becciu, Edgar Peña Parra, vendosi ta blinte ndërtesën plotësisht, por iu desh të paguante një tarifë të madhe për Mincione.

Më pas, një tjetër financier, Gianluigi Torzi, u ble për të ndihmuar në blerjen e pronës, por ai akuzohet për strukturimin e marrëveshjes që e la atë nën kontrollin e ndërtesës dhe Vatikanin duke blerë një “kuti boshe”. Zyrtarët e lartë të Vatikanit thanë se nuk ishin të informuar siç duhet për këtë dhe më pas duhej të paguanin Torzi miliona për të dalë nga marrëveshja.

Vatikani njoftoi se gjyqi do të fillonte në korrik 2021, me prokurorët që depozitonin një aktakuzë prej 500 faqesh që detajonte krimet e supozuara.

Të dy Torzi dhe Mincione ishin në mesin e 10 të pandehurve në këtë çështje, të cilët u dënuan të gjithë për disa akuza dhe u liruan për disa të tjera.

Torzi doli në gjyq për zhvatje, pastrim parash, mashtrim dhe përvetësim dhe u dënua me gjashtë vjet burg. Mincione u akuzua për përvetësim, shpërdorim detyre, mashtrim dhe pastrim parash dhe u dënua me pesë vjet e gjysmë.

Të dy i mohuan akuzat ndaj tyre. Mincione ka nisur gjithashtu një aksion ligjor kundër Selisë së Shenjtë në gjykatat e Londrës.

Mincione tha për CNN se çështja kundër tij “nuk bazohet në asgjë” dhe se Vatikani “nuk ka qenë në gjendje të tregojë ndonjëherë se e ka blerë pronën me një çmim të fryrë ose ka humbur para”. Ai këmbënguli se vlerësimet e pronës u mbështetën nga një raport i pavarur nga firma e shërbimeve financiare PriceWaterhouseCoopers dhe se Vatikani ishte “në dijeni të plotë për kredinë e Deutsche Bank” në ndërtesë dhe për “vlera alternative më të ulëta”. Mincione tha gjithashtu se vendimi i Vatikanit për të marrë pronën nënkuptonte se leja e planifikimit për ndërtesën ishte “shkurtuar”. Ai shtoi se veprimi i tij kundër Selisë së Shenjtë në Londër ishte krijuar për të “pastruar emrin tim” dhe se ai ishte “100 për qind i sigurt” se do ta fitonte çështjen.

Megjithëse rregullatorët vendosën në vitin 2021 se Selia e Shenjtë kishte bërë përparim me reformat e saj financiare, ata këmbëngulën se duhej të forconte përpjekjet e saj në ndjekjen penale të keqbërjeve, përfshirë atë të klerikëve të lartë.

Më pas erdhi lajmi se gjyqi do të zhvillohej.

Që të ndodhte kjo, Françesku duhej të ndryshonte ligjin për të lejuar peshkopët dhe kardinalët të gjykoheshin në një gjykatë të Vatikanit. Më parë ata kishin imunizuar nga ndjekja penale.

Shoqja e kardinalit

Becciu ishte në krye kur u miratua investimi fillestar në marrëveshjen e pronës në Londër duke përdorur fondet e kishës. Ai u akuzua gjithashtu për përvetësimin e më shumë se 125,000 € (136,000 dollarë) të fondeve të kishës në një shoqatë bamirësie sardineze të drejtuar nga vëllai i tij dhe autorizimin e 575,000 € (618,000 dollarë) në pagesa nga Sekretariati i Shtetit për Cecilia Marogna, një “konsulente e sigurisë”. për të ndihmuar në lirimin e një murgeshë të rrëmbyer në Afrikë. Prokurorët e Vatikanit argumentuan se këto para u përdorën për qëllime personale nga Marogna duke përfshirë mbi 54,000 dollarë të shpenzuara për veshje, këpucë dhe aksesorë të modës nga markat e nivelit të lartë si Prada, Gucci dhe Hermes.

Marogna, e cila është në të 40-at, është quajtur “zonja e kardinalit” për shkak të lidhjes së saj me Becciu. Gjatë gjyqit u shfaqën imazhe të marra nga Marogna brenda banesës së kardinalit dhe të postuara në rrjetet sociale me mbishkrime “të ndjehem si në shtëpinë time” dhe “parajsa ime”.

Kur policia e Vatikanit i tha Becciu se paratë e transferuara në Marogna nuk po përdoreshin sipas qëllimit, ai u kërkoi atyre që të mos e njoftonin askënd “sepse do t’i sillte dëm serioz atij dhe familjes së tij”. Gjatë një marrje në pyetje përpara gjyqit, një dëshmitar u pyet nga prokurorët nëse Becciu dhe Marogna kishin një marrëdhënie intime, të cilën ai e mohoi. Të dy Becciu dhe Marogna kanë mohuar një marrëdhënie të pahijshme.

Marogna u dënua me tre vjet e nëntë muaj pasi u dënua për shpërdorim të qindra mijëra eurove të autorizuar nga Becciu.

Marogna ka mohuar çdo keqbërje dhe i tha gazetës italiane Corriere della Sera se ajo shpenzoi fondet e Vatikanit për tarifat e saj dhe bashkëpunëtorëve të saj, udhëtimet dhe shpenzimet e tjera të jetesës. Ajo këmbënguli se kishte zhvilluar një “rrjet marrëdhëniesh në Afrikë dhe Lindjen e Mesme” për të ndihmuar diplomatët dhe misionarët e Vatikanit.

Gjithashtu gjatë gjyqit, gjykata dëgjoi një telefonatë që Becciu kishte regjistruar fshehurazi me papën, ku ai kërkonte të konfirmonte me Papën se Françesku kishte autorizuar pagesat për të liruar murgeshën e rrëmbyer. Sipas një transkripti, Papa tha se i kujtohej “në mënyrë të paqartë” një diskutim rreth pagesave, por vazhdimisht i kërkoi Becciu-t të shpjegonte se çfarë donte me shkrim.

Beteja e vazhdueshme për reforma

Beteja e Papës për të reformuar financat e Vatikanit ka nxjerrë në pah problemin e vendosjes së klerikëve, pa trajnim financiar profesional, në krye të portofoleve të mëdha financiare. Si rezultat i hetimit të pronës në Londër, Françesku urdhëroi që fondet e kontrolluara nga Sekretariati i Shtetit të Selisë së Shenjtë të menaxhoheshin nga një njësi tjetër e Vatikanit, ku një kontabilist me përvojë, Fabio Gasperini, mbikëqyr operacionet e përditshme. Në vitin 2019, u vlerësua se Sekretariati i Shtetit i Selisë së Shenjtë menaxhonte asete prej rreth 1 miliard dollarësh.

Selia e Shenjtë ka një portofol pronash në qytete duke përfshirë Romën, Parisin dhe Londrën, e cila erdhi pas kompensimit të paguar nga Italia për humbjen e shteteve papale, pjesë të Italisë nën sundimin papnor deri në shekullin e 19-të. Në këtë marrëveshje të vitit 1929, Traktati i Lateranit, autoritetet italiane njohën gjithashtu qytetin e Vatikanit si një entitet sovran. Pjesa më e madhe e pronave të Vatikanit janë në Romë dhe përdoren për të strehuar punonjës të kishës. Financimi për Vatikanin vjen kryesisht nëpërmjet donacioneve të bëra nga katolikët nga e gjithë bota dhe të ardhurave nga turistët që vizitojnë Kapelën Sistine dhe muzetë e Vatikanit.

Gjatë Papës së Françeskut, Vatikani ka filluar të publikojë pasqyrat financiare vjetore, të cilat së fundmi zbuluan një mungesë të të ardhurave, ndërsa Papa ka kërkuar të centralizojë investimet për të rritur përgjegjshmërinë. Marrëveshja e investimeve në pronë në Londër u cilësua gjithashtu si e dyshimtë nga sistemi i brendshëm i monitorimit të Vatikanit në vitin 2019, duke shkaktuar hetimin që çoi në gjyq.

Financat e Vatikanit kanë qenë prej kohësh një burim skandali dhe ky rast ka sjellë kujtimet e Roberto Calvi, njeriu i njohur si “bankieri i Zotit”, i cili u gjet i varur nën urën Blackfriars në Londër në vitin 1982. Ai kishte qenë kryetar i Banco Ambrosiano në kohën e rënies së saj, me bankën e Vatikanit aksioneri kryesor i saj.

Në vitin 2019, Papa e përshkroi marrëveshjen e investimeve në Londër si një “skandal” ndërsa këtë javë ai u tha auditorëve të Vatikanit se “joshja e korrupsionit është aq e rrezikshme sa duhet të jemi jashtëzakonisht vigjilentë”.

Shumë hapa janë bërë nga Françesku për të trajtuar financat e Vatikanit. Prova tregon se ka shumë punë për të bërë. Papa ka paralajmëruar shpesh: “Djalli hyn nga xhepat”.