Tiranë 23°C · Pjesërisht vranët 12 May 2026
S&P 500 7,342 ▼0.96%
DOW 49,409 ▼0.59%
NASDAQ 25,842 ▼1.64%
NAFTA 101.85 ▲3.85%
ARI 4,672 ▼1.21%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1774 EUR/GBP 0.8653 EUR/CHF 0.9165 EUR/ALL 95.1850 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3224 EUR/TRY 53.4444 EUR/JPY 185.07 EUR/CAD 1.6105 EUR/USD 1.1774 EUR/GBP 0.8653 EUR/CHF 0.9165 EUR/ALL 95.1850 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3224 EUR/TRY 53.4444 EUR/JPY 185.07 EUR/CAD 1.6105
₿ CRYPTO
BTC $80,282 ▼ -0.97% ETH $2,261 ▼ -2.76% XRP $1.4220 ▼ -3.85% SOL $93.7500 ▼ -2.02%
S&P 500 7,342 ▼0.96 % DOW 49,409 ▼0.59 % NASDAQ 25,842 ▼1.64 % NAFTA 101.85 ▲3.85 % ARI 4,672 ▼1.21 % S&P 500 7,342 ▼0.96 % DOW 49,409 ▼0.59 % NASDAQ 25,842 ▼1.64 % NAFTA 101.85 ▲3.85 % ARI 4,672 ▼1.21 %
EUR/USD 1.1774 EUR/GBP 0.8653 EUR/CHF 0.9165 EUR/ALL 95.1850 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3224 EUR/TRY 53.4444 EUR/JPY 185.07 EUR/CAD 1.6105 EUR/USD 1.1774 EUR/GBP 0.8653 EUR/CHF 0.9165 EUR/ALL 95.1850 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3224 EUR/TRY 53.4444 EUR/JPY 185.07 EUR/CAD 1.6105
12 May 2026
Breaking
Bashkia e Tiranës shtyn afatet për aplikimet për kredi të buta Sërish vonohet fillimi i punimeve në autostradën Shkup–Bllacë, projekti në fazë vlerësimi Lekaj tërhiqet nga lista zgjedhore e AAK-së për 7 qershorin Dosja “Ura”, SPAK dërgon për gjykim 24 persona të akuzuar për trafik ndërkombëtar droge Një stuhi e fortë godet Zagrebin, era shkul pemët dhe çatitë e shtëpive (VIDEO)
Menu
Kosova

Gjyqi ndaj UÇK-së/ Specialja, dëshmitarja e mbrojtjes thotë se prokurori i bëri presion

· 3 min lexim

Ekspertja e linguistikës forenzike, Helen Fraser ka deklaruar se prokurori special, Joshua Hafetz gjatë marrjes në pyetje gjatë ditës së djeshme ka ushtruar trysni dhe presion ndaj saj për të pranuar se instrumentet e Inteligjencës Artificiale kanë qenë thelbësore për vlerësimet e saj.

Këto komente ajo i bëri pas insistimit të prokurorit special për të ditur më shumë për përdorimin e Inteligjencës Artificiale nga ekspertja e cila po dëshmon në gjykimin kundër Hashim Thaçit, Bashkim Smakajt, Isni Kilajt, Fadil Fazliut dhe Hajredin Kuçit, të cilët akuzohen për vepra penale kundër administrimit të drejtësisë.

Dëshmitarja deklaroi se instrumentet e Inteligjencës Artificiale nuk kanë qenë bazë për përfundimet e saj, por thjesht ilustrime që e kanë ndihmuar atë. Më pas, prokurori Hafetz vuri në dyshim deklaratën e ekspertes që e kishte deklaruar dje sa i takon rëndësisë të IA në vlerësimet e saj.

Në përgjigjen e saj, Fraser kundërshtoi prokurorinë duke thënë se termat në fjalë nuk ishin përdorur nga ajo, dhe se ndaj saj u ushtruar presion për t’i pranuar ato.

Paraprakisht ekspertja australiane deklaroi se për shkak se nuk e njeh gjuhën shqipe ishte më e kufizuar në vlerësimin e saj.

Ekspertja e linguistikës forenzike, Helen Franser e cila është dëshmitare e mbrojtjes edhe sot para trupit gjykues deklaroi se në konstatimet e saj nuk i ka mbështetur në platformat e inteligjencës artificiale.

Pas këtij diskutimi ndërhyri mbrojtja e Thaçit, Sophie Menegon e cila kërkoi që këto pyetje të ndërpritet nga ana e organit të akuzës.

Ekspertja e linguistikës forenzike, Helen Fraser e cila dje ka nis dëshminë e saj në Speciale gjatë marrjes në pyetje nga mbrojtja e ish-presidentit, Hashim Thaçi deklaroi se kishte përdorur Inteligjencën Artificiale për transkriptim të audiove që u janë ofruar në dispozicion nga mbrojtja e Thaçit.

Në këtë rast gjyqësor, nën akuzën për vepra penale kundër administrimit të drejtësisë janë ish-presidenti, Hashim Thaçi, Bashkim Smakaj, Fadil Fazliu, Isni Klaj dhe Hajredin Kuçi.

Në seancën fillestare më 27 shkurt 2026, të akuzuarit u deklaruan të pafajshëm për veprat penale që iu ngarkohen.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu