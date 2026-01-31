Gjyqtari Federal refuzon kërkesën për të bllokuar përkohësisht shtimin e agjentëve të ICE në Minesota
Zyrtarët lokalë kishin kërkuar një urdhër paraprak ndalues për të ndaluar dislokimin federal të rreth 3,000 agjentëve të emigracionit në Minesota, duke argumentuar se ky veprim përbënte një shkelje të sovranitetit të shtetit.
Një gjyqtare federale në Minesota refuzoi të shtunën një kërkesë të qeverisë së shtetit dhe të qyteteve Minneapolis dhe St. Paul për të bllokuar përkohësisht një shtim masiv të agjentëve federalë të emigracionit, i cili ka çuar në tre të shtëna me armë, mijëra arrestime dhe javë të tëra protestash.
Gjyqtarja Kate M. Menendez, e cila është emëruar në detyrë nga presidenti Joseph R. Biden Jr., kishte kundërshtuar kërkesat e avokatëve të shtetit për një vendim të menjëhershëm për ndalimin e fushatës së administratës Trump për zbatimin e ligjit të emigracionit, të njohur si Operacioni “Metro Surge”, i cili nisi në fund të vitit të kaluar.
Shteti dhe qytetet argumentuan në një padi të paraqitur më 12 janar se vendimi për të dërguar rreth 3,000 agjentë emigracioni në Minesotën e drejtuar nga demokratët, kundër vullnetit të zyrtarëve vendorë, përbënte shkelje të sovranitetit shtetëror sipas Amendamentit të 10-të. Ata e përshkruan gjithashtu dislokimin si një përpjekje të paligjshme për t’i detyruar ata të bashkëpunonin me zbatimin civil të ligjeve të emigracionit. Administrata Trump e hodhi poshtë këtë teori ligjore dhe i mbrojti veprimet e saj si një fushatë të ligjshme për goditjen e emigracionit të paligjshëm.
Gjyqtarja Menendez shkroi se shteti dhe qeveritë vendore nuk kishin arritur të tregonin se dislokimi kishte kapërcyer një kufi kushtetues dhe, për rrjedhojë, nuk kishin përmbushur barrën e provës për një urdhër paraprak ndalues.
“Paditësit nuk kanë paraqitur asnjë kriter për të përcaktuar se kur zbatimi i ligjshëm i ligjit shndërrohet në uzurpim të paligjshëm, duke argumentuar thjesht se teprimet e Operacionit Metro Surge janë aq ekstreme sa e tejkalojnë çdo kufi që duhet të ekzistojë,” shkroi ajo, duke iu referuar një shkëmbimi në sallën e gjyqit me një avokat të shtetit. “Një deklaratë se Operacioni Metro Surge thjesht ka shkuar ‘aq larg në anën tjetër të kufirit’ është një bazë shumë e dobët për të mbështetur një urdhër paraprak.”
Departamenti i Sigurisë Kombëtare dhe Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm të Minesotës nuk iu përgjigjën menjëherë kërkesave për koment të shtunën.
Padia u paraqit disa ditë pasi një agjent federal në Minneapolis qëlloi për vdekje Renee Good, një shtetase amerikane. Pas seancës së parë për çështjen, agjentët qëlluan edhe dy persona të tjerë në qytet. Më 14 janar, një agjent qëlloi dhe plagosi një burrë venezuelian, për të cilin zyrtarët thanë se ndodhej ilegalisht në vend dhe kishte rezistuar arrestimit. Dhe të shtunën e kaluar, agjentët qëlluan për vdekje Alex Pretti, një shtetas amerikan dhe infermier në kujdes intensiv.
Lindsey Middlecamp, një avokate e shtetit, e përsëriti thirrjen për veprim të shpejtë në një seancë gjyqësore të hënën, duke i kërkuar gjyqtares të ndalonte atë që ajo e quajti një “pushtim” të agjentëve federalë.
Znj. Middlecamp i kërkoi gjyqtares të “nxjerrë një urdhër ndalues të përkohshëm sot. Jo nesër. Jo javën tjetër. Sot.” Disa orë pas përfundimit të seancës, gjyqtarja Menendez kërkoi një parashtresë shtesë me shkrim nga qeveria federale dhe u dha afat deri të mërkurën në mbrëmje për ta dorëzuar.
Gjyqtarja Menendez tha në gjykatë se “mendoj se është e vetëkuptueshme që po jetojmë kohë jashtëzakonisht të pazakonta.” Por ajo i shtyu avokatët e shtetit të shpjegonin se kur, sipas tyre, dislokimi i agjentëve federalë për të zbatuar ligjin federal mund të shndërrohej në një shkelje kushtetuese. Shteti nuk kërkoi ndalimin e plotë të zbatimit të ligjeve të emigracionit në Minesotë, por vetëm rikthimin në nivelet që ekzistonin përpara shtimit të forcave.
Megjithëse e refuzoi kërkesën për një urdhër ndalues, gjyqtarja Menendez shprehu shqetësim për ndikimet e shtimit të forcave dhe taktikat e përdorura nga agjentët federalë, duke shkruar se kishte prova se “agjentët janë përfshirë në profilizim racor, përdorim të tepruar të forcës dhe veprime të tjera të dëmshme.”
“Paditësit kanë treguar bindshëm se Operacioni Metro Surge ka pasur, dhe ka gjasa të vazhdojë të ketë, pasoja të thella dhe madje tronditëse për Shtetin e Minesotës, Qytetet Binjake dhe banorët e Minesotës,” shkroi gjyqtarja.
Gjyqtarja Menendez po shqyrton gjithashtu një padi të veçantë që pretendon se agjentët federalë janë përfshirë në një model sjelljeje të paligjshme ndaj protestuesve në Minesotë. Ajo nxori një urdhër ndalues në atë çështje më herët këtë muaj, por ai u bllokua nga një panel apeli që vlerësoi se kufizimet e vendosura ndaj agjentëve ishin “tepër të gjera” dhe “tepër të paqarta”.
Në gjykatë këtë javë, Brantley Mayers, një avokat i administratës Trump, e përshkroi kërkesën për bllokimin e shtimit të forcave si “një masë vërtet tronditëse”. Z. Mayers theksoi se Kongresi kishte miratuar ligje për emigracionin dhe se presidenti Trump kishte bërë fushatë me premtimin për të goditur emigracionin e paligjshëm. Ai kundërshtoi gjithashtu pretendimet e shtetit se goditja po nxitej nga hakmarrja politike ose shtrëngimi.
“Nuk ka asgjë që ta mbështesë këtë pretendim se ne jemi këtu për ndonjë arsye tjetër,” tha z. Mayers, duke këmbëngulur se zbatimi i ligjit të emigracionit ishte arsyeja e shtimit të forcave.
Gjyqtarja Menendez iu referua një postimi në rrjetet sociale nga presidenti Trump që përmendte Minesotën dhe thoshte: “DITA E LLOGARIDHËNIES DHE HAKMARRJES PO VJEN!” Ajo pyeti gjithashtu disa herë për një letër të dërguar nga Prokurorja e Përgjithshme Pam Bondi drejtuar guvernatorit Tim Walz, e cila përshkruante disa kërkesa politike për shtetin lidhur me zbatimin e ligjeve të emigracionit, programet e mirëqenies dhe një kërkesë për dorëzimin e listave të votuesve.
Ndërsa shtete të tjera kanë ngritur ndër vite padi mbi bazën e Amendamentit të 10-të kundër qeverisë federale, avokatët e të dyja palëve e patën të vështirë të gjenin paralele të drejtpërdrejta për pretendimet e bëra në këtë rast.
Brian Carter, një avokat i shtetit, tha se “kjo situatë është e paprecedentë në historinë 250-vjeçare të vendit tonë”. Ai pretendoi se dislokimi i agjentëve të emigracionit — që ai e quajti “në thelb një ushtri” — kishte për qëllim “të trazojë situatën përmes një sjelljeje të përhapur që përfshin dhunë të paligjshme në shkallë të gjerë”.
Z. Mayers u kundërpërgjigj se ishte plotësisht brenda të drejtave të presidentit të dislokonte agjentë federalë të zbatimit të ligjit brenda vendit sipas gjykimit të tij.