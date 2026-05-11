Gjyqtari gjerman Siebert do të gjykojë finalen PSG-Arsenal
Gjyqtari gjerman Daniel Siebert do të arbitrojë finalen e Ligës së Kampionëve të vitit 2026 midis Paris Saint-Germain dhe Arsenal, e cila do të luhet në Puskás Aréna në Budapest të shtunën, më 30 maj (ora 18:00). 40-vjeçari, një gjyqtar ndërkombëtar që nga viti 2015, do të drejtojë finalen e tij të parë të një kompeticioni për klube në UEFA.
Këtë sezon, ai ka arbitruar nëntë ndeshje të Ligës së Kampionëve, duke përfshirë ndeshjen e parë të çerekfinales midis Sporting CP dhe Arsenalit dhe ndeshjen e kthimit të gjysmëfinales midis Arsenalit dhe Atlético Madridit.
Ai gjithashtu ka arbitruar gjysmëfinalen e Ligës së Evropës të vitit 2025 midis Manchester United dhe Athletic Club. Ai ka arbitruar dy ndeshje në Kampionatin Evropian UEFA 2024 dhe tre ndeshje në Kampionatin Evropian UEFA 2020.
Ja skuadra e plotë:
Gjyqtar: Daniel Siebert (Gjermani)
Asistentë: Jan Seidel dhe Rafael Foltyn (të dy gjermanë)
Gjyqtar i katërt: Sandro Schärer (Zvicër);
Ndihmës rezervë: Guadalupe Porras Ayuso (Spanjë);
VAR: Bastian Dankert (Gjermani);
Ndihmës VAR: Robert Schröder (Gjermani);
Mbështetës VAR: Carlos Del Cerro Grande (Spanjë).
