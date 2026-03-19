19 Mar 2026
Tërheqja e SHBA-së nga Kosova? Një hap i gabuar në një moment të papërshtatshëm Fantastike Erblira Bici! Shpallet kampione e Europës me Megabox dhe lojtarja më e mirë e turneut Nafta mbi 115 dollarë për fuçi, bursat evropiane në rënie Rafineri të mëdha nafte dhe gazi në LM nën shënjestër Çfarë diskutuan ministrat arabë dhe myslimanë në takimin e Riadit mbi Iranin?
Kronika

Grabitën pajisjet e shkollës në Lezhë: Arrestohet 22-vjeçari, të përfshirë edhe tre nxënës

· 1 min lexim

Zbardhet vjedhja në shkollën “Besëlidhja” në Lezhë, ku vetëm pak ditë më parë u grabitën dhjetëra pajisje teknologjike.

Policia ka finalizuar operacionin e koduar “Pajisjet”, duke vënë në pranga një 22-vjeçar dhe duke proceduar pesë të mitur të moshës 15 deri në 17 vjeç, tre prej të cilëve rezultojnë të jenë nxënës të kësaj shkolle.

Sipas hetimeve, dyshohet se i riu ka nxitur grupin e adoleshentëve për të kryer grabitjen pas mesnatës së 14 marsit, ku pasi dëmtuan dyert, morën me vete 16 laptopë, projektorë dhe serverin e kamerave të sigurisë.

Autorët i kanë transportuar pajisjet me makinën e 22-vjeçarit, duke i fshehur një pjesë në bodrumin e një pallati në ndërtim dhe pjesën tjetër në shtëpinë e të arrestuarit.

Policia ka arritur të gjejë dhe të sekuestrojë 16 nga pajisjet e vjedhura, bashkë me makinën që u përdor për transportin e tyre.

