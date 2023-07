Greqia në operacionin më të madh të evakuimit të turistëve, pas zjarreve në Rodos

Ky numër llogaritet mes 20-30 000 turistë. Ndihma ajrore e përbërë nga një ”Mi-8”, dy ”Chinooks” dhe një ”BK-117” ndihmoi për shuarjen e zjarreve. Përveç kësaj, në Laerma ka një helikopter ”S-64” që u ka ardhur në ndihmë.

Në frontin e zjarrit nga Apollonasi në Profitit Ilias ka rindezje të vazhdueshme të zjarrit dhe përpjekjet janë të fokusuara për të parandaluar përhapjen e zjarrit në veri dhe në pyllin e dendur. Në pjesën ballore në lindje të liqenit artificial Gadoura, përpjekjet janë përqendruar në parandalimin e përhapjes së zjarrit drejt Kalathos.

Prioriteti i autoriteteve mbetet mbrojtja e njerëzve dhe evakuimet, shpëtimet dhe mikpritja e banorëve janë aktive në ishull. Dje, gjashtë persona me probleme me frymëmarrjen janë transferuar nga sistemi i ambulancës së urgjencës (EKAV) në spitale, të cilët i kanë lëshuar menjëherë. Hapësira të sigurta për strehimin e përkohshëm të të evakuuarve janë krijuar në hotele, qendra konferencash, objekte sportive, shkolla dhe hapësira publike.

Përveç kësaj, njerëzit që strehohen në këto objekte janë furnizuar me ushqim, ujë dhe mbikëqyrje të vazhdueshme mjekësore. Në të njëjtën kohë, Ministria greke e Punëve të Jashtme do të ngrejë një zyrë ndihmëse të dedikuar në Terminalin 1 të Aeroportit Ndërkombëtar të Rodosit, në mënyrë që turistët që humbën ose nuk morën dokumentet e udhëtimit përpara evakuimit, të kthehen pa probleme në vendet e tyre përkatëse. Operatorët turistikë kanë urdhëruar gjithashtu fluturime çarter të zbarkojnë në Rodos pa pasagjerë në mënyrë që të marrin udhëtarët që dëshirojnë të largohen nga ishulli.

Lidhur me zjarrin në Laerma, autoritetet mohuan se zona është shkatërruar plotësisht nga zjarri. Në Rodos operojnë 16 ekipe në terren, 266 zjarrfikës dhe 49 kamionë uji, ndërsa së shpejti do të mbërrijnë edhe 10 automjete shtesë zjarrfikëse me 60 zjarrfikës, që do të shtohen me 5 kamionë të tjerë. Nga ajri operojnë 5 helikopterë për hedhjen e ujit dhe 10 avionë, përfshirë 7 aeroplanë grekë, një kroat dhe dy turq.