Gruaja e kapur me celular të fshehur gjatë vizitës në burgun e Rrogozhinës
Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve njoftoi më 30 prill se në IEVP Rrogozhinë është parandaluar një tentativë për futjen e sendeve të ndaluara. Një telefon celular iu gjet shtetases B.D., e cila ishte paraqitur për t’u takuar me bashkëshortin e saj, të dënuarin F.D. Takimi u anulua menjëherë pas zbulimit dhe po kryhen kontrolle në ambientet e ku ai është i akomoduar.
Gjatë kontrollit ndaj familjarëve u evidentua një telefon tip “Samsung Smart” me ngjyrë të zezë, i fshehur në pjesën e pasme të pulpës dhe i mbështjellë me fashë farmaceutike për të shmangur evidentimin. Sipas TV Klan, për rastin u mbajt procesverbal për bllokimin e sendit dhe janë informuar drejtuesit e institucionit.
U vu në dijeni edhe Specialisti i SHKB për vijimin e veprimeve hetimore, ndërsa kontrolli po kryhet paralelisht në ambientet ku qëndron i dënuari. Autoritetet konfirmuan se janë ndërmarrë masat procedurale për dokumentimin dhe ndjekjen e mëtejshme të rastit.
Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve theksoi angazhimin e saj për garantimin e rendit dhe sigurisë në institucionet penitenciare dhe për goditjen e çdo tentative për sjelljen e sendeve të ndaluara — informacioni u përcoll gjithashtu nga TV Klan.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.