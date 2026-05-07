Hasani takon Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s: Prioritetet e sigurisë dhe përgatitjet për Samitin e Tiranës
Më 7 maj, ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme, Igli Hasani, zhvilloi një takim me Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, ku diskutuan çështjet kryesore të sigurisë rajonale dhe globale. Bisedimet u përqendruan te forcimi i mbrojtjes kolektive, rritja e shpenzimeve për mbrojtje, mbështetja ndaj Ukrainës dhe modernizimi i Forcave të Armatosura të Shqipërisë, si dhe roli i aleancës në ruajtjen e stabilitetit në Ballkanin Perëndimor.
Raporton TV Klan se palët theksuan rëndësinë e angazhimit të përbashkët për të përballuar sfidat e sigurisë dhe se Shqipëria do të vazhdojë të kontribuojë përmes pjesëmarrjes në misione të NATO-s, rritjes së investimeve në mbrojtje dhe përmirësimit të kapaciteteve operacionale.
Gjatë takimit u diskutua edhe rëndësia e pranisë së NATO-s në rajon dhe roli i KFOR-it në Kosovë si faktor stabilizues. U riafirmua nevoja për koordinim të ngushtë mes Aleatëve për të mbajtur një fokus strategjik të unifikuar, ndërsa u trajtuan edhe përgatitjet e Shqipërisë për të pritur Samitin e ardhshëm të NATO-s në Tiranë, të cilin Ministria e sheh si një moment të rëndësishëm në konsolidimin e rolit të vendit brenda Aleancës.
Takimi vendosi theksin mbi angazhimin e vazhdueshëm për sigurinë transatlantike dhe përgatitjet praktike për Samitin, ndërsa bazuar në diskutimet e zhvilluara Shqipëria konfirmoi gatishmërinë për të forcuar kontributin e saj në NATO, raporton përsëri TV Klan.
