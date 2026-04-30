Haxhiademi dhe Arbër Abazi paraqiten në SPAK pas kontrolleve të BKH për dosjen ‘Balluku’
Viola Haxhiademi, drejtoresha e Korporatës Elektroenergjitike Shqiptare (KESH), dhe biznesmeni Arbër Abazi u paraqitën sot në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) për të dhënë shpjegime lidhur me hetimet në vijim.
Sipas shqiptarja, Byroja Kombëtare e Hetimit (BKH) ka zhvilluar më parë kontrolle në banesën e Haxhiademit si pjesë të dosjes së njohur si “Balluku”. Haxhiademi ka mbajtur më parë detyrën e sekretarit të Përgjithshëm në Ministrinë e Infrastrukturës; pjesë e kontrolleve të asaj periudhe kanë qenë edhe drejtoresha e kabinetit në ministri, Sindi Dushku, si dhe banesat e Sajmir Kuçit, Marsel Hoxhës dhe Jonida Çeços.
Në muajin mars, me urdhër të SPAK u ushtruan gjithashtu kontrolle në disa biznese dhe subjekte të lidhura me procedimet, përfshirë “Alko Impex” të Arbër Abazit dhe “2T” të Artan Sakos, si dhe firma të përfshira në lotet e ndërtimit të Unazës së Madhe: “GPG” (Paqsor Buzi), “Senka” (Ylli Senka), “Albstar” dhe “Salillari” (Pëllumb Salillari).
Kontrollet nga BKH janë kryer në Tiranë, Fier dhe Lushnje, raporton shqiptarja.
