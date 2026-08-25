Hetuesit gjermanë gjejnë një dron të tretë dhe eksplozivë të dyshuar në aeroportin e Leipzig
Aeroporti i Leipzig/Halle në Gjermaninë lindore luan një rol kyç në transportin e mallrave ushtarake, përfshirë ato nga ushtria gjermane dhe aleatët e NATO-s, dhe gjithashtu shërben si bazë për linjën ajrore Antonov të Ukrainës.
Hetuesit në Gjermani kanë gjetur një dron të tretë dhe atë që dyshojnë se janë eksplozivë që besohet të jenë të lidhur me një tentativë sulmi në aeroportin e Leipzig/Halle në fillim të këtij muaji, raportuan të martën transmetuesit publikë NDR dhe WDR dhe e përditshmja Süddeutsche Zeitung.
Droni u zbulua në perëndim të aeroportit më 14 gusht, 10 ditë pas përpjekjes fillestare të sulmit.
Sipas mediave lokale, hetuesit thuhet se zbuluan gjithashtu rreth 50 gramë nga ajo që dyshojnë se është heksogjeni shpërthyes ushtarak.
Pista të tjera hetimi i çuan hetuesit në Kursdorf, në veri të aeroportit. Atje, oficerët gjetën një pajisje që mund të jetë përdorur për të kontrolluar një dron. Sipas gjetjeve të fundit, një antenë dhe komponentë elektronikë ishin ngjitur me shirit ngjitës në një pemë.
Në afërsi të menjëhershme, shërbimet e emergjencës gjetën gjithashtu dhe të djegur dhe fragmente metali. Hetuesit po shqyrtojnë nëse ky mund të jetë një vend i mundshëm shpërthimi.
Sulmi i tentuar
Policia gjermane vendosi një robot për çaktivizimin e bombave gjatë natës së 5 gushtit, pasi një dron u gjet në pistën e fluturimit pranë një aeroplani mallrash ukrainas, duke shkaktuar alarm dhe duke detyruar devijimin e fluturimeve të shumta.
Një avion që duhej të anulonte uljen e planifikuar në aeroportin Leipzig-Halle u përplas në ajër me një objekt të panjohur aty pranë, por më vonë u ul në mënyrë të sigurt diku tjetër, tha qeveria.
Më vonë u konfirmua se një dron i pajisur me eksplozivë dhe një detonator ishte gjetur pranë një avioni që i përkiste transportuesit ukrainas të mallrave Antonov Airlines, tha një zëdhënës i NATO-s të mërkurën.
Sipas faqes së lajmeve Kyiv Independent, objekti i dyshimtë u shkatërrua në një shpërthim të kontrolluar.
Zëdhënësi i policisë, Olaf Hoppe, i tha Euronews se, në të njëjtën kohë me pamjen, një objekt u gjet në zonën e pistës jugore të cilën policia federale e ekzaminoi. Ai nuk pranoi të konfirmonte nëse ishte parë një dron.
Analiza me rreze X zbuloi se ishte një dron.
Aeroporti në Gjermaninë lindore luan një rol kyç në transportin e mallrave ushtarake, përfshirë ato nga ushtria gjermane dhe aleatët e NATO-s, dhe gjithashtu shërben si bazë për linjën ajrore Antonov të Ukrainës.
Pamjet video nga një agjenci lokale lajmesh treguan robotin e çmontimit të bombave pranë një aeroplani Antonov të lyer me ngjyrat e Ukrainës të verdha dhe blu dhe me fjalët “Ji i guximshëm si Kherson” të shkruara në anë, një referencë për një rajon ukrainas të goditur nga sulmet ruse.
E përditshmja Bild raportoi se avioni që u përplas me një objekt të panjohur në ajër ishte një avion mallrash i DHL që u godit rreth gjashtë kilometra larg, duke pësuar dëme të vogla në hundë që u zbuluan kur më vonë u ul në mënyrë të sigurt në aeroportin e Hanoverit.
Policia gjermane raportoi për herë të parë të mërkurën në mëngjes se një “incident i lidhur me sigurinë” kishte ndaluar përkohësisht fluturimet për në aeroport.
“Pak para mesnatës, një objekt fluturues i paidentifikuar u pa pranë Aeroportit Leipzig-Halle, duke shkaktuar devijimin e disa avionëve, përfshirë një aeroplan pasagjerësh, në aeroporte të tjera”, thanë ata.
Një aeroplan pasagjerësh nga Majorka, si dhe disa aeroplanë mallrash që shkonin atje, u desh të dërgoheshin në vende të tjera.
Seri pamjesh me dronë
Gjermania dhe vende të tjera evropiane kanë vëzhguar vazhdimisht dronë që fluturojnë mbi vende të ndjeshme si aeroporte, baza ushtarake dhe impiante industriale.
Autoritetet në Gjermani, një nga mbështetësit më të mëdhenj ushtarakë të Ukrainës, kanë thënë se dyshojnë se Rusia ka orkestruar shumë nga incidentet si pjesë e një fushate sabotimi, spiunazhi dhe dezinformimi.
Në korrik të vitit 2024, një pako shpërtheu në flakë në tokë në aeroportin e Leipzigut përpara se të ngarkohej në një aeroplan mallrash të DHL, pjesë e asaj që shërbimet e sigurisë e trajtuan si një komplot të dyshuar për zjarrvënie të lidhur me Moskën.
Rusia ka mohuar të jetë pas ndonjë incidenti të tillë.
Vitin e kaluar një shtetas kinez u dënua për dhënien e informacionit në lidhje me oraret e fluturimeve dhe lëvizjet e ngarkesave në aeroportin Leipzig-Halle një burri që spiunonte për Pekinin.
Në tetor të vitit të kaluar, media lokale raportoi se një instalim lazeri ishte vendosur pranë aeroportit të Mynihut për të mbrojtur objektin nga pamjet e dronëve. Kjo ndodhi pasi aeroporti u mbyll për dy ditë rresht për shkak të pamjeve të dyshimta të dronëve.
Në nëntor, operacionet e fluturimit në Aeroportin e Brandenburgut të Berlinit u ndërprenë për rreth dy orë për shkak të një pamjeje të një droni në hapësirën ajrore të tij.
Incidentet e dronëve të paidentifikuar që fluturojnë në hapësirën ajrore të Gjermanisë janë në rritje, me shërbimin e navigimit ajror DFS të vendit që thotë se vitin e kaluar u regjistruan 144 fluturime me dronë, me 35 incidente të grumbulluara rreth Aeroportit të Frankfurtit.
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