I dha fund lidhjes me biznesmenin shqiptar, Beniada Nishani zbulon më shumë rreth statusit të saj

Modelja dhe moderatorja e njohur shqiptare, Beniada Nishani kohë më parë i dha fund lidhjes me biznesmenin shqiptar.

Mirëpo gjatë një interviste të zhvilluar në premirën e filmi “5 Herë JO”, ku Bora Zemani dhe Donald Veshaj janë protagonistët kryesorë, modelja ka nxitur aludimet se tashmë një mashkull tjetër është në jetën e Beniadës.

Pjesë nga intervista

Gazetari: Si i ke punët me zemrën?

Beniada: Shumë mirë, zemra punon është shumë ok. Dashuria për familjen, për jetën, për shoqërinë.

Gazetari: Po lëri këto Beniada tani, unë kam lexuar që je ndarë

Beniada: Oo akoma në kohën e qepës, kanë kaluar 10 vite ndërkohë

Gazetari: Po tani ke ndonjë të ri?

Beniada: Kush e di, kush e di! Kush do jetojë, do ta shohë (qesh)