☀️
Tiranë 19°C · Kthjellët 20 May 2026
S&P 500 7,354 ▼0.67%
DOW 49,364 ▼0.65%
NASDAQ 25,871 ▼0.84%
NAFTA 102.78 ▼1.32%
ARI 4,488 ▼0.53%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1612 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9157 EUR/ALL 95.4726 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4090 EUR/TRY 52.9302 EUR/JPY 184.70 EUR/CAD 1.5963 EUR/USD 1.1612 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9157 EUR/ALL 95.4726 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4090 EUR/TRY 52.9302 EUR/JPY 184.70 EUR/CAD 1.5963
₿ CRYPTO
BTC $77,371 ▲ +0.23% ETH $2,133 ▼ -0.33% XRP $1.3714 ▼ -1.22% SOL $84.9400 ▼ -0.61%
S&P 500 7,354 ▼0.67 % DOW 49,364 ▼0.65 % NASDAQ 25,871 ▼0.84 % NAFTA 102.78 ▼1.32 % ARI 4,488 ▼0.53 % S&P 500 7,354 ▼0.67 % DOW 49,364 ▼0.65 % NASDAQ 25,871 ▼0.84 % NAFTA 102.78 ▼1.32 % ARI 4,488 ▼0.53 %
EUR/USD 1.1612 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9157 EUR/ALL 95.4726 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4090 EUR/TRY 52.9302 EUR/JPY 184.70 EUR/CAD 1.5963 EUR/USD 1.1612 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9157 EUR/ALL 95.4726 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4090 EUR/TRY 52.9302 EUR/JPY 184.70 EUR/CAD 1.5963
20 May 2026
Breaking
Rama në Seul, kryeministri koreano-jugor vlerësime për “Diellën”: Teknologji e avancuar për një ministre virtuale&#823 Astrologu Jorgo Pulla zbulon parashikimin e yjeve për 12 shenjat e zodiakut Rama në Seul, kryeministri koreano-jugor me vlerësimet më të larta për ministren virtuale “Diella” Vizita në Korenë e Jugut, Rama takim me homologun Kim Min-seok: Forcojmë bashkëpunimin në tregti, investime dhe inteligjencë artificiale Tjetër aksion AMP në Sarandë, ndalohet efektivi i krimeve të rënda
Menu
Kronika

I doli emri gjatë përgjimit në rajon të dy shpërndarësve të drogës, detajet si u arrestua polici në Sarandë

· 2 min lexim

Janë zbardhur detaje të reja nga arrestimi i nënkomisarit, Edmond Ruçi, specialist për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Sarandë, i cili është ndaluar mbrëmjen e së martës nga Agjencia e Mbikëqyrjes Policore në bashkëpunim me Prokurorinë.

Sipas informacioneve paraprake, hetimet kanë nisur pas ndalimit të dy personave të dyshuar për shpërndarje të lëndëve narkotike. Mësohet se gjatë shoqërimit të tyre, në ambientet e dhomave të ndalimit janë instaluar pajisje përgjimi, çka ka çuar më pas në evidentimin e dyshimeve ndaj efektivit të policisë.

Dy të arrestuarit iu nënshtruan procedurave ligjore nga Oficeri i Policisë Gjyqësore pranë Komisariatit të Sarandës, nënkomisar Edmond Ruçi ndërsa në vijim të përpilimit të materialeve për referimin e rastit në Prokurori, janë krijuar dyshime të arsyeshme se nënkomisar Edmond Ruçi ka tentuar të kryejë veprime të paligjshme me qëllim favorizimin e njërit prej personave të arrestuar.

Sipas këtyre dyshimeve, ai i ka kërkuar këtij shtetasi një shumë parash në këmbim të lirimit të tij, si dhe për transferimin e përgjegjësisë penale tek shtetasi tjetër i ndaluar.

Menjëherë pas evidentimit të këtyre dyshimeve, strukturat drejtuese të Komisariatit të Policisë Sarandë kanë referuar rastin pranë Prokurorisë dhe Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore (AMP) Sarandë.

Në vijim të veprimeve hetimore të ndërmarra nga këto institucione, është bërë edhe ndalimi i nënkomisar Edmond Ruçi, ndërsa hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes vijojnë.

Pas përgjimeve dhe veprimeve hetimore të kryera nga AMP dhe Prokuroria, është bërë edhe ndalimi i oficerit Edmond Ruçi.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë