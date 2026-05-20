Tjetër aksion AMP në Sarandë, ndalohet efektivi i krimeve të rënda
Agjencia e Mbikëqyrjes Policore, në bashkëpunim me Prokurorinë lokale, zhvilloi mbrëmjen e së martës një operacion në Sarandë.
Një efektiv i seksionit të krimeve të rënda është ndaluar deri tani, nën dyshimet për shpërdorim detyre. Emri i tij nuk është bërë i ditur.
Hetimet janë ende në vijim dhe autoritetet pritet të dalin me detaje shtesë.
