I moshuari ndërroi jetë pas përplasjes me kamion në hyrje të Shkodrës
Një person i moshuar humbi jetën pas një aksidenti në hyrje të Shkodrës, këtë të premte, 1 maj 2026. Ngjarja ndodhi rreth orës 16:00 në lagjen "Liria", kur një kamion goditi këmbësorin.
Sipas TV Klan, viktima është identifikuar si Haki Bajrami, 78 vjeç. Pamjet e siguruara nga gazetarja Emi Kalaja tregojnë praninë e policisë në vendngjarje dhe sendet personale të viktimës, përfshirë monedha dhe një këpucë pranë njollave të gjakut.
Shoferi i kamionit, i identifikuar me inicialet A.P., është shoqëruar në ambientet e Policisë për veprime të mëtejshme. Grupi hetimor po punon për të sqaruar rrethanat e incidentit dhe për të përcaktuar shkakun e përplasjes.
Njoftimi paraprak i Policisë është bërë publik dhe hetimet vijojnë; informacionet e mëtejshme janë raportuar nga TV Klan.
