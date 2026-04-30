Ian Somerhalder tregon si u përball me borxhin tetëshifror dhe rolin vendimtar të Nikki Reed

Ian Somerhalder ka rrëfyer se ai dhe bashkëshortja, Nikki Reed, u përballën me borxhe të mëdha pas dështimit të një sipërmarrjeje të energjisë së pastër, çka i la të ngarkuar me një detyrim financiar me tetë shifra. Aktori, i njohur për rolin e Damon Salvatore në serialin The Vampire Diaries gjatë viteve 2009–2017, tha se u tërhoq nga aktrimi rreth shtatë vjet më parë për t’u përqendruar në këtë biznes.

Sipas TV Klan, Somerhalder ka pranuar se investimet dhe garancitë personale ndaj bankave shkuan keq për shkak të lakmisë dhe praktikave mashtruese brenda kompanisë, duke krijuar një situatë të vështirë financiare për të dhe gruan e tij.

Ai tregoi se, përveç problemeve të brendshme, kolapsi i përkohshëm i industrisë së naftës dhe gazit i dha goditjen përfundimtare. Për të përballuar borxhet, çifti shiti pasuri të ndryshme — nga shtëpia deri te vepra arti, automjete dhe ora — dhe ndërmorën negociata për të gjetur një rrugëdalje nga marrëveshjet e dëmshme.

Somerhalder ka theksuar se mbështetja e Nikki Reed ishte kyçe: ajo organizoi negociatat dhe mbledhjen e një ekipi për të rifituar stabilitetin, ndërsa përkushtimi i saj ndihmoi që ai të rimerrte kontrollin e jetës profesionale dhe personale. Ai e përshkroi atë si një përpjekje të madhe, që e tronditi emocionalisht, por që në fund solli zgjidhje.

Çifti festoi së fundmi 11-vjetorin e martesës; ata u martuan më 26 prill 2015 dhe janë prindër të një vajze 8-vjeçare dhe një djali 2-vjeçar. TV Klan njofton se Somerhalder ka folur hapur për këtë periudhë të vështirë dhe për mënyrën sesi ata arritën t’i rikthehen stabilitetit financiar.

