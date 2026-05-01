Ibrahimaj: Shqipëria si destinacion i rritjes së investimeve – mundësi për kompanitë gjermane
Në Konferencën e Fondacionit Konrad Adenauer dhe Alumni BBUG, ministrja e Ekonomisë dhe Inovacionit, Delina Ibrahimaj, theksoi përparimin e ekonomisë shqiptare dhe rritjen e atraktivitetit për investitorët e huaj. Ajo përshkroi transformimin e vendit gjatë dekadës së fundit, me një dyfishim të Prodhimit të Brendshëm Bruto dhe një treg më të qëndrueshëm e konkurrues.
Sipas TV Klan, ministrja nënvizoi se ekonomia ka pasur një rritje mesatare vjetore rreth 4%, ndërsa stoku i investimeve të huaja direkte është rreth 17 miliardë euro, me hyrje vjetore mbi 1.5 miliardë euro. Ibrahimaj theksoi gjithashtu zhvendosjen e fokusit drejt sektorëve me vlerë të shtuar më të lartë, si energjia, turizmi, prodhimi për eksport dhe teknologjia e informacionit dhe komunikimit, si dhe përpjekjet për formalizim të mëtejshëm të ekonomisë.
Ajo vuri në dukje përmirësimet në tregun e punës, me punësimin e deklaruar që është rritur nga 47% në 66%, dhe paga mesatare rreth 83,000 lekë në muaj. Ministrja përmendi gjithashtu avancimin e shërbimeve publike dixhitale — mbi 1,200 shërbime tashmë ofrohen online — dhe potencoi se në vend operojnë më shumë se 440 kompani të lidhura me Gjermaninë, ndërsa stoku i investimeve gjermane arriti mbi 570 milionë euro në 2025.
Delina Ibrahimaj deklaroi se orientimi drejt integrimit në Bashkimin Evropian mbetet prioritar: rreth 67% e eksporteve shkojnë në tregjet e BE-së dhe reformat po forcojnë konkurrencën dhe standardet, duke krijuar një ambient më të sigurt për investitorët; sipas TV Klan, këto elemente bëjnë Shqipërinë një mundësi konkrete për kompanitë gjermane që duan të zgjerohen në rajon.
