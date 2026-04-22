Ide për Veshje Verore: Mode dhe Kombinime Praktike
Moda verore ka shumë opsione elegante dhe të rehatshme për të përzgjedhur. Një nga trendet e njohura është majica apo bikini me punime dore, si PatBo Appliquéd Crocheted Bikini Top që ofrohet në NET-A-PORTER me çmim 175 dollarë.
Për pantallona, model Solid & Striped The Renata Pant me çmim 160 dollarë është zgjidhje e rehatshme dhe e modës, ndërsa për këpucët, Stuart Weitzman Maui Padded Leather Thong Sandals nga Neiman Marcus kushtojnë 250 dollarë.
Veshje të Gjatë dhe Elegante
Një fustan ose fund maxi, si Raey Split-Back Organic Cotton Denim Maxi Skirt i cili është me 40% ulje, nga 260 dollarë në 156 dollarë në Matches Fashion, është i përshtatshëm për verën. Kombinohet mirë me trupore me qafë të lartë, si Skims Fits Everybody High-Neck Bodysuit me çmim 64 dollarë.
Për syze dielli, modeli Celine Triomphe 06 ofron stil dhe mbrojtje me çmim 510 dollarë.
Veshje të Shkurtra dhe Moderne
Blazeri i shkurtuar Abercrombie & Fitch Premium Linen Cropped Blazer është në ofertë me çmimin nga 110 në 55 dollarë. Pantallonat vintage me zinxhirë EB Denim Vintage Chain Pants kushtojnë 350 euro.
Për çanta, Ralph Lauren Polo ID Denim-Leather Mini Shoulder Bag është një opsion elegant me çmim 498 dollarë.
Veshje me Elemente Punuar Me Dorë
Veshjet me punime dorë, si fustani LPA Odella Crochet Dress me çmim 298 euro, janë të kërkuara. Po ashtu, Almina Concept ofron kemishe të gjatë me mëngë të shkurtra me çmim 98 euro.
Për çanta elegante, Burberry Rose Clutch kushton 2,790 dollarë.
Veshje për Ditë të Nxehta
Marka Tombolo ofron modele të rehatshme si Sunny Disposition me çmim 128 dollarë. Një tjetër opsion për verën janë shortset Citizens of Humanity Ayla Baggy Denim Shorts, të cilat kushtojnë 21 dollarë në Bergdorf Goodman.
Po ashtu, për më shumë rehatësi dhe stil, Alo Wellness Bra është në ofertë me çmim 68 euro.
