Ide Për Veshjet e Brunch-it: Kombinime Të Rehatshme Dhe Stil Moderne
Skims Classic Crewneck është një bluzë me qafë rrethore perfekte, e rehatshme dhe stili i saj ju lejon të ndërthurni kombinime për brunch gjatë gjithë vitit.
Trench coat-i i Alice + Olivia me lëkurë vegane në ngjyrë kafe (Elicia) përbën një zgjedhje moderne për këtë sezon, duke shtuar elegancë çdo veshjeje me siluetën e tij të strukturuar.
Bluza alpaka SuperFuzz nga Everlane, e punuar me lesh alpake, është ideale për vjeshtë, dimër dhe pranverë falë formës oversize dhe mëngëve raglan që i japin rehati dhe stil.
Çorapet Everyday nga Comme Si janë prodhuar nga pambuku organik i ajrosur dhe janë në dispozicion në 12 ngjyra të ndryshme që përshtaten me çdo disponim.
Pajisja me pantallona të lëkurës së ricikluar me lartësi të mesme nga Agolde, tani me 70% zbritje, është një zgjedhje eco-friendly që kombinon stilin me qëndrueshmërinë.
Trikota me jakë polo prej leshi të Wales Bonner, me model sportiv dhe dizajn me ngjyra të bllokuara, është pjesë e ADN-së së markës dhe një zgjedhje elegante për stinën.
Shallja mëndafshi me print floral nga Gucci është një aksesor klasik dhe i veçantë që plotëson çdo veshje me një prekje trashëgimi artistike nga vitet ’60.
Kapeleja me logo të Ganni ofron një stil vintage dhe të rehatshëm, duke i dhënë karakter çdo look-u pa e ngarkuar atë.
Këmisha e derdhur Oxford nga H&M, prej pambuku 100%, është një alternativë ekonomike dhe me cilësi për ato që kërkojnë veshje të përditshme me stil.
Fustani me jakë polo dhe material të trikotuar me efekt ngjyrash të holla nga Proenza Schouler White Label është një opsion elegant dhe i rehatshëm për brunch dhe raste të tjera.
