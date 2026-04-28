Ikën Dumbia dhe kthehen dy, te Partizani vazhdon situata e “zakonshme”
Arafat Dumbia do të jetë një mungesë e rëndësishme për Partizanin në ndeshjen e radhës së kampionatit ndaj Flamurtarit, pasi mesfushori i të kuqve nuk do të jetë i disponueshëm për këtë përballje pas kartonit të verdhë që mori në derbin e kryeqytetit ndaj Tiranës, duke plotësuar kështu numrin katër të kartonëve të verdhë dhe duke sjellë automatikisht pezullimin për një ndeshje.
Si pasojë, lojtari do të detyrohet të qëndrojë pushim në sfidën e ardhshme, në një moment shumë të rëndësishëm të sezonit për Partizanin, që vazhdon të jetë në garë për vendin e katërt dhe për sigurimin e pjesëmarrjes në “Final Four”, objektiv që mbetet prioritet absolut për skuadrën në këtë fazë vendimtare të kampionatit. Mungesa e Dumbias konsiderohet mjaft e rëndësishme, pasi ai ka qenë një nga lojtarët më të qëndrueshëm në repartin e mesfushës gjatë këtij sezoni, duke dhënë ekuilibër në lojë, forcë në duelet fizike dhe ndihmë të vazhdueshme si në fazën mbrojtëse, ashtu edhe në ndërtimin e aksioneve sulmuese.
Këtë sezon, Dumbia është aktivizuar në 18 ndeshje me fanellën e Partizanit dhe ka arritur të shënojë edhe dy gola në kampionat, duke treguar jo vetëm rëndësinë e tij në mesin e fushës, por edhe aftësinë për të qenë vendimtar pranë zonës kundërshtare në momentet kur skuadra ka pasur nevojë për kontributin e tij. Përveç aspektit teknik, ai ka qenë edhe një lojtar me intensitet të lartë dhe shumë luftarak në fushë, cilësi që shpesh kanë bërë diferencën në ndeshje të rëndësishme dhe që kanë ndihmuar Partizanin të ruajë balancën në repartin e mesfushës gjatë gjithë sezonit.
Në mungesë të tij, trajneri Oltijon Kërnaja do të duhet të gjejë zgjidhjen e duhur për të ruajtur këtë ekuilibër, sidomos në një përballje si ajo ndaj Flamurtarit, ku tre pikët janë thuajse detyrim dhe ku skuadra kërkon me patjetër rikthimin te rezultatet pozitive pas një periudhe jo të mirë në kampionat. Megjithatë lajmi i mirë është rikthimi i një mesfushori si Ismaili, e po ashtu edhe Bytyçi në mbrojtje që ishin po ashtu të pezulluar nga kartonët. Sfida ndaj Flamurtarit shihet si një mundësi e mirë për Partizanin për të reaguar dhe për të vazhduar garën për objektivat e sezonit.
