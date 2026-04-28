28 Apr 2026
"Ai është viktimë e një padrejtësie", flet avokati i Rocchit: Nuk e di nëse do të kthehet, por do të dimë të mbrohemi mirë IKSHPK jep alarmin: Rreziqe shëndetësore nëse s'merren masa urgjente ndaj ndotjes së ajrit nga Obiliqi Çitaku-Kurtit: Ti nuk e njeh bashkëpunimin as kompromisin, kërkon nënshtrim — PDK nuk nënshtrohet Ambasada e Gjermanisë: Presim respektim të Kushtetutës për zgjedhjen e presidentit PSG apo Bayern, kush ka ekipin më të shtrenjtë? Diferenca është e dukshme
Kosova

IKSHPK jep alarmin: Rreziqe shëndetësore nëse s’merren masa urgjente ndaj ndotjes së ajrit nga Obiliqi

· 4 min lexim

Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike i Kosovës vlerëson se nëse nuk merren masa urgjente për parandalimin e ndotjes së ajrit që po vjen nga termoelektranat A dhe B në Obiliq do të ketë rreziqe shëndetësore, përfshirë edhe rritjen e vdekshmërisë nga të gjitha shkaqet, sidomos nga sëmundjet kardiovaskulare dhe respiratore.

Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike i Kosovës vlerëson se nëse nuk merren masa urgjente për parandalimin e ndotjes së ajrit që po vjen nga termoelektranat A dhe B në Obiliq do të ketë rreziqe shëndetësore, përfshirë edhe rritjen e vdekshmërisë nga të gjitha shkaqet, sidomos nga sëmundjet kardiovaskulare dhe respiratore.

“Ndotja e ajrit paraqet një nga sfidat më të mëdha mjedisore, shëndetësore dhe klimatike në vendin tonë, e cila konsiderohet si emergjencë globale e shëndetit publik.

Termoelektranat e Kosovës (A dhe B) që përdorin thëngjillin si burim energjie mund të lëshojnë në atmosferë substanca të dëmshme si: ozoni (O3), oksidet e azotit (NOx), dioksidi të squfurit (SO2), dhe materje grimcore me madhësi PM10 dhe PM2.5.

Sipas raporteve të Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës (IHMK) dhe Agjensionit për Mbrojtjen e Mjedisit (AMMK) në Kosovë, sektori i energjetikës është përgjegjës për 40% të emisioneve ndotëse të ajrit, ku lirimi i tymit dhe pluhurit, rritë përqendrimin e grimcave ajrore fluturuese për një kohë më të gjatë në ambientin rrethues.

Më shumë se 90% e tyre kur absorbohen nga mukoza e sistemit të sipërm respirator, ndikojnë në rritjen e incidencës së infeksioneve respiratore tek fëmijët, të moshuarit, shtatëzënat, të sëmurët kronik dhe punëtorët që punojnë në ambiente të hapura.

Efektet afatshkurtëra dhe ato afatgjata si pasojë e aerondotjes mund të jenë shkaktarë të çrregullimeve në shumë sisteme dhe organe si:

1. Rritjen e mortalitetit të popullatës së ekspozuar.

2. Cilësia e dobët e ajrit është gjithashtu e lidhur me sëmundjet akute dhe kronike të frymëmarrjes, siç janë bronkiti dhe përkeqësimi i astmës

3. Ndikimit iritues në sy dhe mukozat e sistemit respirator dhe funksionet ventiluese të mushkërive.

2. Ndikimit toksik në sistemin kardiovasular.

3. Ndikimit negativ në cilësinë e jetës së qytetarëve dhe

4. Ndikimit kancerogjen.

Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës, ka përcjellur me vëmendje shkarkimet e ndotësve nga termoelektranat A dhe B, ku ditëve të fundit është parë një ndotje enorme nga tymtarët e Obiliqit.

Duke analizuar situatën aktuale Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës, propozon:

A. Masat afatshkurtra (urgjente) për përmirësimin e mënjëhershëm të situatës:

1.Monitorimi në kohë reale i ndotjes dhe publikimi transparent i të dhënave për qytetarët nga KEK-u.

2. Monitorimi transparent dhe i vazhdueshëm i filtrave të termocentraleve (kontrolli i rregullt teknik dhe sanksione nese nuk punojnë).

3. Inspektime të shpeshta nga inspektorët e mjedisit dhe gjoba të larta për tejkalim të normave.

4. Instalimi i teknologjive për desulfurizim dhe përdorimi i sistemeve për reduktimin e NOx.

6. Modernizimi i pajisjeve ekzistuese.

B. Masat për mbrojtjen e shëndetit publik:

1. Krijimi i një sistemi të integruar të informatave në situata emergjente.

2. Promovimi i rëndësisë së cilësisë se ajrit si përcaktues i shëndetit dhe mirëqenjes së popullatës.

3. Monitorimi dhe raportimi i rregullt i cilësisë së ajrit.

4. Ngritja e zonave gjelbruese në mes të zonës industriale dhe asaj të banimit.

5. Vendosja e standardeve për emetimet industrial.

6. Zbatimi i ligjeve për mbrojtjen e mjedisit

Ekspertët e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës paralajmërojnë dhe alarmojnë se poqese nuk merren masa urgjente, do të ketë efekte negative në dëmtimin e shëndetit dhe rritja e vdekshmërisë nga të gjitha shkaqet e sidomos nga sëmundjet kardiovaskulare dhe respiratore do të jetë shqetësuese”, thuhet në kumtesën e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës.

