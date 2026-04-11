“Ilir Shaqiri tani është midis të barabartëve, nuk duket kaq impresionues”, Albano Bogdo për fermerët: Nuk ka asnjë shans me Mozën
Emisioni “Ferma Club” ka startuar në ekranin e Vizion Plus, duke sjellë një format që ndjek nga afër zhvillimet, debatet dhe prapaskenat e reality show-t Ferma VIP.
Në paraqitjen e tij të parë si opinionist, Albano Bogdo ka bërë deklarata të ashpra dhe plot ironi për dinamikat e lojës dhe konkurrentët, duke theksuar se niveli i konkurrencës duhet të rritet dhe se disa situata nuk kanë qenë bindëse për publikun.
“Ka më shumë kafshë në shtëpi se në fermë”, u shpreh ai, duke nisur rolin e tij si opinionist me tone kritike.
Ai është shprehur se disa hyrje në fermë nuk kanë sjellë ndikimin e pritur në lojë, ndërsa ka komentuar edhe për disa nga konkurrentët, duke vënë në dukje se sipas tij mungon rivaliteti i fortë në disa përballje dhe sfida.
“Duhet të bëhen më konkurrentë”, tha Bogdo, duke shtuar se niveli i lojës duhet të rritet.
“Iliri kur ka qenë në formate të tjera ngjante shumë i pjekur dhe i aftë, por tani që është midis të barabartëve nuk duket kaq impresionues”, deklaroi Albano ndër të tjera.
“Ky që hyri me gomarin mbrapsht nuk ka asnjë shans me Mozën. Moza as nuk përpiqet të jetë interesante, është natyrale. Të tjerët janë përpjekur me mish e me shpirt, ajo e ka natyrale. Nuk do ketë konkurrencë”, vijoi opinionisti.
