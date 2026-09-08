Inflacioni 2.6%: Ushqimi rritet, transporti bie – karburantet sjellin presion të ri
Çmimet e ushqimeve u rritën përsëri në gusht, ndërsa transporti u bë më i lirë. Por kjo tablo statistikore nuk e kap goditjen e re të çmimeve për shoferët: rritja e çmimeve të benzinës dhe naftës që hyn në fuqi sot, më 8 shtator.
Inflacioni në gusht ishte 0.4% krahasuar me korrikun dhe 2.6% në bazë vjetore, njoftoi Enti Shtetëror i Statistikave. Në korrik, inflacioni mujor ishte 0.1% dhe inflacioni vjetor ishte 2.3%, duke treguar një përshpejtim të ri në rritjen e kostove.
Rritja më e madhe mujore në gusht u regjistrua në rekreacion, sport dhe kulturë, ku çmimet u rritën me 3.1%. Restorantet dhe shërbimet e akomodimit u rritën me 2.5%, kujdesi personal me 0.6%, ushqimi dhe pijet joalkoolike me 0.5% dhe strehimi dhe energjia me 0.2%.
Pati një kthesë të qartë në çmimet e ushqimeve. Në korrik, ato ranë me 1.1% krahasuar me qershorin, vetëm për t’u rritur përsëri me 0.5% në gusht. Trendi i kundërt u vu re në transport: pas një rritjeje prej 4.4% në korrik, kostot në këtë grup ranë me 0.8% në gusht.
Çfarë domethënie kanë këto përqindje për buxhetin familjar? Një model editorial me 18 produkte dhe shërbime të përditshme, të renditura në grupet zyrtare të SSO-së – ushqim, fatura shtëpiake, mallra shtëpiake, higjienë personale, veshmbathje, transport, rekreacion dhe shërbime ushqimore – tregon se një shportë tipike mujore prej 32,000 denarë do të rritej në çmim me rreth 147 denarë. Për një familje me dy anëtarë me shpenzime të modeluara prej 56,000 denarë, rritja do të ishte rreth 287 denarë, dhe për një familje me katër anëtarë me një shportë prej 85,000 denarë – rreth 406 denarë.
Këto llogaritje janë modele editoriale të bazuara në indekset e grupit SSO dhe nuk përfaqësojnë një shportë zyrtare të konsumatorit sindikal ose shtetëror.
Veçmas nga inflacioni i gushtit, KE rriti çmimet maksimale të benzinës me tre denarë dhe të naftës me gjashtë denarë për litër. EUROSUPER BS-95 tani kushton 97 denarë, EUROSUPER BS-98 kushton 99 denarë, ndërsa EURODIZEL 101 denarë për litër.
Për një familje që blen 50 litra karburant, kjo do të thotë 150 denarë shtesë për benzinë ose 300 denarë për naftë krahasuar me çmimet maksimale të mëparshme. Kjo është një llogaritje e drejtpërdrejtë e listës së re të çmimeve, jo një vlerësim se sa karburant do të rrisë inflacionin e përgjithshëm. Efekti i tyre i drejtpërdrejtë dhe i mundshëm i tërthortë në çmimet e tjera do të jetë i dukshëm së pari në të dhënat e shtatorit.
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