Mickoski nga Ohri: Është lëshuar në përdorim aeroporti i rikonstruktuar “Shën Apostull Pali”

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EUR/TRY
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EUR/JPY
179.51
EUR/CAD
1.6057
EUR/USD
1.1623
EUR/GBP
0.8586
EUR/CHF
0.9409
EUR/ALL
92.1512
EUR/MKD
61.4970
EUR/RSD
117.3482
EUR/TRY
56.3403
EUR/JPY
179.51
EUR/CAD
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