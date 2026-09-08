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08 Sep 2026
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Maqedonia

Mickoski nga Ohri: Është lëshuar në përdorim aeroporti i rikonstruktuar “Shën Apostull Pali”

· 1 min lexim

Mickoski nga Ohri: Është lëshuar në përdorim aeroporti i rikonstruktuar “Shën Apostull Pali”

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