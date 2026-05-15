Inspektim në Kishën e Marmiroit, identifikohen nevojat për restaurim dhe konservim
Kisha e Marmiroit një monument kulture, ku këto ditë u zhvillua dhe një inspektim për përcaktimin e ndërhyrjeve restauruese.
Specialistët e Institutit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore (IKTK) zhvilluan një inspektim në Kishën e Marmiroit, monument kulture i kategorisë së I-rë, për vlerësimin e gjendjes së ruajtjes së objektit dhe përcaktimin e ndërhyrjeve konservuese e restauruese. Objekti, me vlera të rëndësishme historike e arkitekturore, karakterizohet nga muraturë me gurë të parregullt të kombinuar me fragmente tullash dhe tjegullash. Nga specialistët e Institutit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore gjatë këtij inspektimi u evidentuan disa nevoja për ndërhyrje restauruese, të lidhura me pastrimin nga vegjetacioni, mirëmbajtjen e muraturave dhe sistemimin e zonës përreth, në funksion të ruajtjes së qëndrueshme të monumentit.
Kisha e Marmiroit ndodhet pranë qytetit antik të Orikumit, në jug të qytetit të Vlorës, dhe përfaqëson një nga monumentet më të rëndësishme të trashëgimisë kishtare bizantine në Shqipëri. E ndërtuar në shekullin XII, kisha i përket stilit të ndërtimit me kupolë qendrore dhe ka një planimetri në formë kryqi të brendshëm, karakteristikë e arkitekturës bizantine të mesjetës së vonë. Objekti ruan elementë të vlerësuar për thjeshtësinë dhe pastërtinë e linjave arkitektonike. Sot, ajo gëzon statusin e monumentit të kulturës dhe është objekt i mbrojtur me ligj.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.