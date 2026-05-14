Interi, pas kampionatit vjen edhe Kupa
Pasi suksesit në kampionat për herë të 21-të, Interi i Chivu-së festoi gjithashtu titullin e dhjetë të Kupës së Italisë duke kompletuar dopietën në këtë sezon. Zikaltërit mposhtën 2-0 Lazion në finale, që njëkohësisht humbi dhe kualifikimin në Europa League.
Në minutën e 14-të, Marusic ishte i pafat, duke devijuar një goditje këndi të Dimarco-s për t’i dhënë formacionit zikaltër epërsinë. Në skenë edhe Dumfries, i cili i shërbeu Lautaro-s topin për golin e dytë në minutën e 35-të pas gabimit të Tavares.
Në pjesën e dytë, Noslin dhe Dia u përpoqën të rikthenin bardhekaltërit në lojë, ndërsa Luis Henrique dhe Zielinski ishin pranë thellimit të rezultatit.
