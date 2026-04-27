🌤️
Tiranë 26°C · Kryesisht kthjellët 27 April 2026
S&P 500 7,162 ▼0.05%
DOW 49,211 ▼0.04%
NASDAQ 24,780 ▼0.23%
NAFTA 96.40 ▲2.12%
ARI 4,703 ▼0.79%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1706 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9207 EUR/ALL 95.5658 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3985 EUR/TRY 52.7359 EUR/JPY 186.77 EUR/CAD 1.6011
₿ CRYPTO
BTC $78,100 ▲ +0.01% ETH $2,324 ▼ -1.03% XRP $1.4092 ▼ -1.39% SOL $85.6700 ▼ -0.9%
27 Apr 2026
Breaking
VLEN: Nuk bëhemi pjesë e kësaj parodie të BDI-së, integrimi europian kërkon qasje serioze Kurti në përvjetorin e masakrës së Mejës: Dëshmi e gjenocidit të Serbisë në Kosovë Modric mbyll para kohe sezonin, kroati duhet të operohet Dy legjenda zikaltër në Tiranë, Toldo dhe Samuel në maratonën e organizuar nga Inter Club Albania Vështrim mbi finalet e Botëroreve të Futbollit (1930-2026)/ Botërori i Futbollit për herë të parë në Rusi, por “Careshë” kurorëzohet Franca
Menu
Kosova

IPKO paralajmëron qytetarët për SMS mashtruese në emër të kompanisë

· 1 min lexim

IPKO njofton qytetarët dhe klientët e saj se janë identifikuar mesazhe mashtruese (SMS) që po qarkullojnë në emër të IPKO-së, duke përmbajtur linqe të dyshimta dhe tentativa për marrjen e të dhënave personale apo bankare.

IPKO u bën thirrje të gjithë qytetarëve që të tregojnë kujdes maksimal dhe të mos klikojnë në linqe të dyshimta, të mos ndajnë të dhëna personale, bankare apo kode konfirmimi, pasi IPKO asnjëherë nuk kërkon informata të tilla përmes SMS-ve.

Klientët që pranojnë mesazhe të dyshimta ose kanë paqartësi lidhur me autenticitetin e tyre, ftohen të kontaktojnë IPKO-n përmes kanaleve zyrtare për verifikim.

IPKO po ndërmerr të gjitha veprimet e nevojshme për trajtimin e rastit dhe mbetet e përkushtuar për mbrojtjen e klientëve nga tentativat mashtruese.

Për më shumë informata, ndiqni kanalet zyrtare të IPKO-së.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu